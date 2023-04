Trener Šibenika uoči okršaja s Dinamom: Želimo barem finale!

U srijedu od 17.30 na Šubićevcu, Šibenik i Dinamo igraju polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. 'Modri' su, podsjetimo, taj okršaj pokušali odgoditi, no Šibenčani su 'hladno' odbili njihov zahtjev.

'Želimo doći barem do finala'

- Pred nama su dvije utakmice do Europe, to je naš san koji živi ekipa i svi mi u Šibeniku. Različita je to utakmica od prvenstva, može se igrati 120 minuta, može se ići i do penala. Znam da će neki reći da smo ih 'tukli' u prvenstvu prije tri tjedna, ali Dinamo je Dinamo. Znamo da imaju kvalitetu i da mi moramo odigrati na visokom nivou i ako Dinamo nije spreman sto posto, tu možemo tražiti neku svoju šansu - kazao je trener Šibenika, Damir Čanadi, pa nastavio:

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Oni su favoriti, to znamo, ali dat ćemo sve od sebe. U dobroj smo formi, stabilni smo, igramo pred našim navijačima što će nam puno pomoći. U zadnjoj utakmici atmosfera je bila top, što želimo i sutra. Gladni smo i želimo doći barem do finala, ako ne i dalje. Protiv Dinama nema kalkulacija, igrat ćemo s najboljim sastavom koji imamo. Nemamo lijevog beka, Mina je ozlijeđen, Kvesić je bio bolestan tako da tu moramo nešto izmisliti.

'Uz pravi pristup i malo sreće možemo proći dalje'

Uz trenera Čanadija, na konferenciji za medije bio je i golman Antonio Đaković.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Atmosfera u momčadi je dobra i uz pravi pristup i malo sreće možemo proći dalje - rekao je Đaković, koji će dobiti priliku u Kupu protiv Dinama iako je prvi šibenski golman Lovre Rogić izvrstan među stativama.

- Rogić brani odlično, ali ja sam spreman. Rezervni golman uvijek se mora pripremati kao da će igrati, a ja sam dobio priliku sutra. Do utakmice će nestati pozitivna trema.

U drugom polufinalu koje će se igrati 12. travnja u Koprivnici, sastat će se Slaven Belupo i Hajduk.

