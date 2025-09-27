Obavijesti

PROBLEMI ZA HRVATA

Trener Sociedada otkrio zašto je Luka Sučić poludio na njega, Hrvat je spreman napustiti klub

Piše Jakov Drobnjak,
Nema nikakvih problema između nas, rekao je trener, ali Španjolci javljaju kako je sukob ipak nešto veći

Luka Sučić je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Real Sociedada, ali ove sezone ima sve manju minutažu te mu trener više ne vjeruje toliko. Sučić, naravno, nije zadovoljan te je došlo do manjeg sukoba s trenerom Sergijem Franciskom.

Kako javljaju španjolski mediji, Sučićeve frustracije su kulminirale nakon pobjede Reala nad Mallorcom od 1-0. Sučić je napustio stadion vidno bijesan te je odbio pozdraviti trenera. Baskijski trener je na konferenciji za medije pokušao smiriti situaciju, ali je jasno da ima određene netrpeljivosti među njima.

- Normalno je da Luka bude ljut kada ne igra, to pokazuje njegovu ambiciju. Ali nema nikakvih problema između nas - kazao je trener Real Sociedada o sukobu, no dojam je kako je njihov odnos nepovratno narušen.

Sučić je za Sociedad vezan do 2029. godine tako da bi netko morao debelo platiti za njegov odlazak iz San Sebastijana. Ipak, spominje se kako je Tudor veliki ljubitelj igre hrvatskog veznjaka te bi Juventus mogao krenuti po Sučića na ljeto, ali možda i ranije. Za sada ništa nije službeno.

