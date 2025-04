Trener Sociedada: Real je veliki klub i ne treba pomoć sudaca

Fantastičnu utakmicu odigrali su Real Madrid i Real Sociedad u polufinalu Kupa kralja. Madriđani su donijeli prednost na Bernabeu od 1-0 iz prve utakmice, ali Sociedad se vratio i odveo utakmicu u produžetke. Utakmica na Santiago Bernabeuu završila je 4-4 te je madridski klub izborio nastup u finalu. Nakon utakmice stigla je reakcija trenera Sociedada Imanola Alguacila koji je kritizirao suđenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Marca objavila veliku vijest: Real ozbiljno razmišlja o novom ugovoru za kapetana Modrića! | Video: 24sata/Video

- Realov gol za 3-3 došao je nakon očitog Mbappéovog ofsajda. Jasno je da je on bio u nedozvoljenoj poziciji u akciji prije kornera iz kojeg je centrirano za gol. To je ofsajd, i to onaj koji se uvijek sudi. Ne znam zašto nije i ovaj put. Real Madrid je veliki klub i ne treba ovoliku pomoć sudaca. Tvrdim da ne bi priznali gol da je ovako postignut na drugoj strani - rekao je Imanol.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Real Sociedad imao je 3-1 i prolaz do 82. minute kada je krenuo šou. Madridski Real je golovima Judea Bellinghama i Aureliana Tchouamenija izjednačio na 3-3, a u produžetke je goste iz San Sebastiana odveo Oyarzabal u 93. minuti. U produžetku je Antonio Rudiger u 115. minuti zabio za 4-4 i time odveo svoj klub u finale.

Real će u finalu igrati protiv pobjednika između Atletico Madrida i Barcelone koji drugu utakmicu igraju danas, u srijedu, s početkom u 21.30. Prva utakmica između njih završila je također nevjerojatnih 4-4.