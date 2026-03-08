Obavijesti

Trener Udinesea izvadio Mlačića na poluvremenu pa ga nahvalio

Trener Udinesea izvadio Mlačića na poluvremenu pa ga nahvalio
S 18 godina i 360 dana, Mlačić je postao četvrti najmlađi igrač koji je započeo dvoboj u Serie A ove sezone. Podsjetimo, Hajduk ga je u zimskom prijelaznom roku prodao Udineseu za 4,7 milijuna eura

Atalanta i Udinese odigrali su 2-2 u 28. kolu Serie A, a za goste je od prve minute krenuo Branimir Mlačić. Bio mu je to prvi start za Udinese otkad je stigao iz Hajduka, a trener ga je nahvalio nakon utakmice. 

- Ponosan sam na momčad i njihovu predanost. Znali smo da igramo protiv kluba koji je nedavno izbacio Borussiju Dortmund iz Lige prvaka. Na papiru nismo tako jaki kao Atalanta, a osim toga krenuli smo od prve minute s mladim igračima poput Mlačića, da bi potom ušao i Juan Arizala - rekao je trener Kosta Runjaić i dodao:

- Jako sam zadovoljan s njima, čak smo ih i uveli u prvi plan nešto ranije od očekivanog, ali bilo je to podosta pozitivno iskustvo za obojicu. 

MILAN VS. INTER VIDEO Ikonu su opekli bakljom, bacali skuter pa i ubili navijača. Ovo je derby della Madonnina
VIDEO Ikonu su opekli bakljom, bacali skuter pa i ubili navijača. Ovo je derby della Madonnina

Zanimljivo, Mlačića je Runjaić izvadio iz igre već na poluvremenu, a bivši hajdukovac imao je žuti karton. S 18 godina i 360 dana, Mlačić je postao četvrti najmlađi igrač koji je započeo dvoboj u Serie A ove sezone. 

Podsjetimo, Hajduk ga je u zimskom prijelaznom roku prodao Udineseu za 4,7 milijuna eura, a transfer još može narasti uz bonuse.

