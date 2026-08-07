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DOJMOVI NAKON UTAKMICE

Trener Žalgirisa optimističan: U Splitu ćemo ih ići iznenaditi

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Trener Žalgirisa optimističan: U Splitu ćemo ih ići iznenaditi
Foto: Instagram
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Hajduk je u Vilniusu razbio Žalgiris 5-2 i na korak je od europskog sna! Šego je blistao s dva gola, a Litavci priznali kako su Splićani bili klasa za sebe

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Nogometaši Hajduka su u četvrtak u Vilniusu naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2 (2-1). Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca.

Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je vratar Šarkauskas obranio. Adrion Pajaziti je u 56. minuti postigao treći pogodak za splitsku momčad. Za 4-1 je strijelac u 73. minuti bio Španjolac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije je za 5-1 pogodio Rokas Pukštas.

Utakmicu je prokomentirao trener Žalgirisa Andrius Skerla koji za Hajduk ima samo riječi hvale.

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- Prije svega, hvala svim našim navijačima koji su došli danas na stadion. Bila je ovo teška utakmica. Iako smo izgubili, osjetili smo da imamo podršku. Hajduk je vrlo jaka momčad. Vidjeli smo kolika je razlika u kvaliteti između njih i nas. Zabili su par fantastičnih golova. Rezultat nam nije išao u prilog, ali mogli smo izvući neke dobre stvari iz ovog poraza. Naše pogreške u obrani Hajduk je kaznio. Možemo odigrati bolje, ali treba nam i malo sreće, u koju se ne možete uvijek pouzdati. Igrali smo protiv puno jače ekipe, koja je od početka bila koncentrirana i nije nas podcijenila.

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Nahvalio je Pukštasa. 

- Pukštas je jako dobar igrač. Razumije nogomet i zna kako pronaći prostor. Donosi gotovo uvijek dobre odluke s loptom. Ali nije samo on. Hajduk ima pregršt igrača koji su nam pokazali kako bi se nogomet trebao igrati. Pokušat ćemo ih iznenaditi u Splitu.

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