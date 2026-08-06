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Garcia nakon petarde u Litvi: 'Radim j****no jako...'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Garcia nakon petarde u Litvi: 'Radim j****no jako...'
Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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ŽALGIRIS - HAJDUK 2-5 "Bili" su odradili i treće uzastopno gostovanje nakon Pafosa i Varaždina protiv imenjaka Kauna s kojim se u utorak susreo Dinamo

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Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige gostovao kod Žalgirisa u Litvi i uvjerljivo slavio. Splitska momčad razbila je Litavce 5-2 i tako napravila veliki korak prema plasmanu u doigravanje Konferencijske lige. Evo što su nakon utakmice rekli trener Gonzalo Garcia i ostali akteri europskog dvoboja "bilih".

- Kada izgubite kao Hajduk, uvijek je pritisak, a kada pobijedite, onda je olakšanje. Danas smo uspjeli pobijediti, i to nakon šest-sedam godina u Europi na gostovanju, tako da smo srušili tu barijeru. Imali smo dobro prvo poluvrijeme i vodili samo 2-1. Nikada nije lako s nama, uvijek se nešto mora dogoditi. Ovo je probilo neke zidove, vratili smo se i pobijedili - rekao je Garcia na početku.

Poslije ove pobjede očekujete li bolju budućnost za Hajduk?

- Naša je budućnost teška. Radimo puno, ja sam ovdje 13-14 mjeseci, radim j****no jako, nekada sam, nekada uz pomoć. Budućnost je u tome što su igrači podigli raspoloženje. Bitno je raditi i gurati naprijed. Budućnost je dobra, imamo puno mladih igrača koji su napokon uspjeli doći do pobjede u gostima u Europi. Hajduk je skupio puno iskustva posljednjih godina. Budućnost će biti dobra, a ja moram pomoći.

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- Silić je jedan od kapetana i to je bila moja odluka da danas bude kapetan.

Puno se govorilo o umjetnoj travi jer Hajduk nije navikao na to. Kako je to utjecalo na igru?

- Uvijek to utječe. Kada sam bio igrač, igrao sam u Nizozemskoj za lokalni klub koji je imao umjetnu travu. Svaki put kada nam je netko došao u goste trebalo mu je vremena da se privikne. Mi smo jučer trenirali i isprobali je, ali daleko je to od idealnog. To je i mentalna stvar. Male stvari koje radimo neće nas puno omesti. Meni osobno, ja volim umjetnu travu i preferiram je umjesto usrane prave trave. Ako želite igrati, puno je bolje da lopta ide brže ili odskače i bježi. Igrači se nikad ne žale, guraju dalje i zato sada pjevaju u svlačionici.

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Kako biste opisali stadion Žalgirisa?

- Čim smo sletjeli, bio sam oduševljen. Ljudi su dragi, bili smo smješteni u sjajnom dijelu grada. Kada sam gledao prijašnje utakmice Žalgirisa, bio sam iznenađen. Oni su organizirani, čak i danas, kada su gubili, nisu se predavali. Nije to tako često. Iznenadilo me kada su navijači davali podršku momčadi čak i kada je imala četiri gola zaostatka. Uživao sam u tome i to mi se sviđa.

Pukštas je ovdje kao kod kuće, a kada je zabio, neki navijači bacali su plastične boce prema njemu. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

- I u Hrvatskoj svašta bacaju na nas, ha-ha. Mi smo spremni na sve. Mislim da su ljudi bili puni poštovanja. Rokas je odavde, ali je i Amerikanac pa mogu razumjeti da ljudi očekuju da igra za Litvu. Rekao je na konferenciji prije nekoliko dana da još uvijek ne razmišlja o tome, nego o napretku, i to je sjajno. Neki su ljudi vjerojatno povrijeđeni. Sada će on ostati sa svojim roditeljima. Povezan je s ovim ljudima i voli ovu zemlju. Ljudi mogu biti ljudi, ali vidjet ćemo što će biti u budućnosti.

Kakav je njegov nastup bio danas?

- Rokas nije igrao sezonu prije nego što sam ja došao. Ima ogroman talent i veliki je radnik, čak i preveliki. Nekada ga moramo i malo zaustaviti. Jako radi na sebi, unaprijedio je lijevu nogu, jako je snažan i atletičan. To mu je vjerojatno iz obitelji jer znam njihovu priču. No još uvijek se razvija, mora napredovati i još nije došao do vrhunca. Ako ostane s nama, pomoći ćemo mu da napreduje. Prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri i nastavit će rasti ako ostane kod nas. Mentalitet mu je životinjski - zaključio je Garcia.

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Komentari 13
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