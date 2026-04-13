Trenerica Union Berlina žrtva seksističkih komentara, klub stao iza nje: 'Brinemo o njoj'

Marie-Louise Eta je zamijenila Steffena Baumgarta, koji je otpušten tijekom vikenda nakon poraza od Heidenheima 3-1. Etta, 34-godišnja bivša njemačka nogometašica, imenovana je privremenom trenericom

Nogometni klub Union Berlin objavio je da podržava svoju trenericu Marie-Louise Ettu i osudio seksističke komentare na društvenim mrežama nakon što je postala prva trenerica nekog kluba u povijesti muške Bundeslige.

Odgovarajući na komentar na X-u u kojem je izrazio zabrinutost zbog tretmana koji će Etta dobiti i potencijalnih seksističkih komentara ako izgubi utakmicu, Union je napisao: "Obitelj Union brine se o njoj."

Eta je zamijenila Steffena Baumgarta, koji je otpušten tijekom vikenda nakon poraza od Heidenheima 3-1. Etta, 34-godišnja bivša njemačka nogometašica, imenovana je privremenom trenericom za preostalih pet utakmica sezone, nakon čega će preuzeti vodstvo ženske prve momčadi Union Berlina.

Bjelica za 24sata: Trenerica Uniona je bila ravnopravan dio mog stožera, svi smo je cijenili!

U Bundesligi će debitirati u subotu protiv Wolfsburga, a kritike su se već pojavile na društvenim mrežama, s porukama da nije prikladna za taj posao jer je žena.

"Uz svo dužno poštovanje, to je seksizam", odgovorio je Union na objavu na X u kojoj se sugerira da igrači ne bi ozbiljno shvatile taktičke upute od žene. Eta je dugogodišnji član Unionovog trenerskog osoblja i glavni trener momčadi do 19 godina.

Nakon 29 utakmica u Bundesligi, Union je 11. s 32 boda, sedam bodova ispred St. Paulija, koji drži mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak.

