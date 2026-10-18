Treneru talijanskog velikana visi posao. Tudor je nasljednik?

Igor Tudor mogao bi dobiti novu priliku u talijanskom nogometu. Hrvatski stručnjak našao se na popisu potencijalnih nasljednika Massimiliana Allegrija u Napoliju, koji prolazi kroz ozbiljnu rezultatsku krizu. Prema pisanju talijanskih medija, pritisak na trenera sve je veći, a iduća dva susreta mogla bi biti ključna za njegovu budućnost.

Napoli je u prvih devet utakmica sezone upisao čak pet poraza, što je ozbiljno poljuljalo povjerenje u Allegrijev rad. Takav negativan niz klub iz Napulja nije doživio već 20 godina, a dodatno nezadovoljstvo izazvale su i neke odluke stručnog stožera.

Prema pisanju Gazzette dello Sport, pojedini potezi iznenadili su čak i predsjednika kluba Aurelija De Laurentiisa. Najviše se raspravljalo o rotaciji igrača i izboru napadačkog dvojca Giovane - Lucca.

Napoli u utorak u Ligi prvaka dočekuje norveški Bodo/Glimt, dok ga u subotu očekuje prvenstveni derbi protiv Rome. Dva zahtjevna dvoboja mogla bi odlučiti hoće li Allegri zadržati posao.

U slučaju da se rezultati ne poprave, Napoli bi mogao krenuti u potragu za novim trenerom. Prema pisanju Goala, među mogućim nasljednicima nalazi se i Tudor, koji je bez angažmana nakon odlaska iz Tottenhama. U kombinacijama su još Thiago Motta i Vincenzo Montella, bivši izbornik Turske koji je dobio otkaz.