'Tri boda unaprijed upisuju oni koji su loptu vidjeli dvaput u životu... U dućanu za igračke'

Rijeka bi nedjeljnom pobjedom mogla bar na tri sata biti prva na tablici. Gostuje kod Rudeša. U Kranjčevićevoj. Gdje se često znalo posrnuti kad to ama baš nitko nije očekivao.

U najavi utakmice riječ ima šef struke. Gospodin Željko Sopić kaže:

- Ovo je posebna utakmica za mene. Rudeš je kvart u kojem sam odrastao. Tamo sam napravio svoje prve ozbiljnije trenerske nogometne korake, tamo sam bio trener prve dvije i pol godine u karijeri. I definitivno mogu reći da broj bodova koje Rudeš u ovom trenutku ima sigurno ne odgovaraju kvaliteti igre koju oni pokazuju na terenu.

Odma' je palo sopićevsko upozorenje svojim igračima:

- Imat ćemo velikih problema ako ne odigramo na svom maksimumu, ako zaista ne damo ama baš sve od sebe. A ja... Ja ne vidim ni jedan razlog zašto upravo ne bi i napravili.

Klupski ga je snimatelj tijekom tjedna podsjetio na jednu 'Rijeka u Kranjčevićevoj' triviju.

- S druge strane, slušam jednog vašeg kolegu ovdje u klubu ('neću mu reći ime', smije se Sopić) koji kaže: 'Na isti dan je bila ista razlika je bila ista razlika i igrali su Dinamo i Hajduk, a mi smo izgubili u Kranjčevićevoj'. E, a mene: živo boli ona stvar za to koji je dan i koja je godina i kolika je razlika kad bila. Jedino što mene zanima je da moramo u Kranjčevićevu i moramo dati sve od sebe i pokušati uzeti tri boda. Samo se to piše. A ne koja je utakmica za sedam dana, niti kakvu ću ja imati frizuru za sedam dana. A ove 'babe Vange'... Njima nula bodova.

Riječ je o posrtanju Rijeke kod Dragovoljca u ožujku 2022. Što je, u modernom nogometu, prapovijest. Kameno doba. Otad se promijenilo pet trenera, a Rijeka koja je bila u kombinacija za titulu upala u borbu za opstanak pa onda izborila i igrala Europu i (sa Sopićem na kupi) se zamalo plasirala u skupine Konferencijske lige.

Uvod u Rudeš bilo je prošlo kolo u Koprivnici, 1-0, ali i pobjeda nakon koje ste bili: nezadovoljni igrom vaše momčadi.

- Ma nije stvar samo igre nego postoji i neki dogovor, a tog se dogovora nismo držali. Evo i Ivan Smolčić je tu pa vam može reći da je tako bilo. Prepustili smo se 'ho-ruk nogometu' gdje je Slaven onda imao puno prekida, puno kornera, a to je onda uvijek nezahvalna i opasna situacija u kojoj vas jedna zalutala lopta odvede u situaciju u kojoj nikako ne želite biti. S druge strane, rekao sam i dečkima u kabini, igrači koji uđu moraju nam dati dodatni poticaj, mo-ra-ju nas učiniti: boljima. A u toj su utakmici svi osim Radeljića bili 'ni na nebu, ni na zemlji'. Pa je samim time utakmica ušla u nemirne vode. Prije koju godinu ste tu sjedili s čovjekom koji je donio najveće uspjehe, gospodinom Kekom, a Rijeka se tada (igralo maestralno ili loše) iz Koprivnice najčešće vraćala spuštene glave. Tako da, moram pohvalit dečke na karakteru. Nije bilo dobro, ali... Nismo primili gol i to je temelj na kojem treba dalje gradit.

Koliko je teško pripremati utakmicu u kojoj je cijela nogometna javnost Rijeci već upisala nova tri boda?

- Znam da nas vide kao favorite. Ali ti koji tako razmišljaju su loptu vidjeli dvaput u životu, u dućanu s igračkama. Ne znam zašto onda uopće idemo u Zagreb... Znam ja da pola Rijeke već sad živi za Jadranski derbi druge subote za koji se ulaznice već rasprodaju, ali nisam vam ja taj tip trenera. Nisam taj. Mene to sad najmanje zanima. Samo je Rudeš sad dio priče. I ako se ne'ko neće držati plana možda će opet ići van u 20. minuti. Nema tu neke filozofije. Najteže je pobijediti u utakmici koja se tretira kao da je već odigrana i da su bodovi već osvojeni. E, a mi ćemo najprije skočiti pa onda reći 'hop'.

Janković i Selahi imaju dva žuta, morat će se posebno paziti?

- Zašto?!

Da ne dobiju treći pa ne mogu igrati Jadranski derbi?

- Ma zašto takvo razmišljanje?! Ako mi pokažete i dokažete da tri boda protiv jednog vrijede više nego tri boda protiv drugog HNL protivnika onda ćete me razuvjeriti. Ma nema se tko šta štedit! Rijeka ima roster od podjednakih igrača, onaj koji istrči ima ić' na 100 posto i to je: to! Uostalom, jeste sigurni da će Selahi i Janković igrati protiv Rudeša? Možda i neće. Pa se neće morati čuvati. Druga je stvar što navijačima znači derbi, a što Rudeš. Ali meni kao treneru svaka su tri boda apsolutno ista.

Kako se uklopio Momo Yansane? Je li on baš centralna špica ili krilni napadač?

- Dečko je odigrao tih sat vremena jedne utakmice. Nakon dva treninga. Nisam ja neki vidoviti Milan, ali koliko ga ja poznam može on na obje krilne pozicije i na 'devetku'. Stalno je bio u trenažnom procesu i ja mislim da je on spreman. Naravno, treba i malo aklimatizacije, ali mislim da će nam biti od velike pomoći i koristi.

Emmanuel Banda, oporavljen i posve spreman?

- I on i Dilaver i Radeljić su u kupu u Novskoj odigrali svih 90 minuta i to nam je bilo najvažnije. Da proširimo kadar prve ekipe i da oni nakon mjesec dana hvataju natjecateljski ritam. To su procesi koji se ne mogu ubrzati. Sva trojica se osjećaju dobro.

Pobjedom možete, barem privremeno, zasjesti na prvo mjesto. Je li ikakva priča o tome samo bespotrebni pritisak na igrače ili dobrodošli motiv više?

- Ma nema te priče. Atmosfera je dobra. Mi znamo što želimo. To su tri boda. Svaki igrač u karijeri odigra cca. tisuću utakmica i u svakoj je izložen nekakvom pritisku. Mi ćemo napraviti dobru psihološku pripremu i biti spremni, a želimo, pred nadam se: jako puno naših navijača, odigrati dobru utakmicu i vratiti se tri boda na Rujevicu. Ostalo je nebitno jer mi znamo koji su na ciljevi i gdje želimo doći. Kolo po kolo.

Rudeš je već otpisan, a tek je deseto kolo...

- Pa i mene su bili otpisali s Goricom. Znate kako je to u Hrvatskoj, 90 posto mojih prijatelja i vas novinara... Svi ste mislili da sam na nekim preparatima. Oni su sad pet bodova od Belupa, a Gorica je prošle sezone bila na 11 bodova manje od pretposljednjeg. Ali u Hrvatskoj je sve paušalno ili crno-bijelo. Do kraja još 27 kola, pet bodova razlike, a oni su kao otpisani... E pa ti koji ih otpisuju su pametnjakovići koji o nogometu: ne-ma-ju po-jma!

Pored šefa sjedio je: Ivan Smolčić.

- Kako je trener rekao, Rudeš je daleko bolji nego što to tablica sugerira. A mi... Mi znamo po što tamo idemo. Rijeku u nedjelju kod Rudeša zanimaju jedino i isključivo: tri boda - kaže igrač koji je čvrsto prigrabio status prvotimca na desnoj strani riječke obrane. Čvrsto i - 100 posto zasluženo.

Smolčić je s Dragovoljcem senzacionalno pobijedio Rijeku baš u toj utakmici u Kranjčevićevoj prije godinu i pol.

- A dobro, mi smo davali sve od sebe jer smo se silno željeli vratiti u Rijeku, a ako si profesionalac kakav trebaš biti onda u svakoj utakmici ideš 100 posto pa makar igrao i protiv svog kluba. Uspjeli smo iskoristiti loš dan Rijeke. Uvjeren sam da je ova Rijeka dovoljno pametna i zrela da osvoji tri boda kod Rudeša - priča dečko koji ide stopama svog brata blizanca Hrvoja, a Hrvoje je... Igrač Eintrachta.

- Svaku utakmicu analiziramo on i ja. Na poluvremenu me zna dočekati njegova poruka, što i kako moram bolje. Oporavio se od ozljede, zdrav je, konkurira, opet i igra u Frankfurtu - rekao je Ivan Smolčić, lička stijena s riječkim grbom na prsima.