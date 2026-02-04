Triler u Detroitu, Pistonsi srušili Nuggetse. Collier oborio rekord!

NBA večer ponudila je pregršt uzbuđenja, a u središtu pozornosti našao se okršaj u Detroitu, gdje su Pistonsi nastavili sjajnu formu i u dramatičnoj završnici svladali aktualne prvake Denver Nuggetse 124-121. Bila je to večer i za povijesne knjige, jer je rookie Utah Jazza Isaiah Collier podijelio čak 22 asistencije, što je rekord sezone. Uvjerljive pobjede upisali su i New York Knicksi te Philadelphia 76ersi.

Detroit na krilima Cunninghama zaustavio Jokića i Murraya

Pistonsi proživljavaju najbolje dane sezone. Pobjeda protiv prvaka bila im je peta u posljednjih šest utakmica, a ponovno je ključan bio All-Star razigravač Cade Cunningham. Utakmicu je završio s 29 koševa i deset asistencija, savršeno dirigirajući napadom momčadi koja je vodila od prve do posljednje minute. Gosti iz Denvera nisu imali rješenja u prvom poluvremenu, posebice za sjajnu drugu četvrtinu Detroita koju su domaćini dobili 37-23 i na odmor otišli s velikih 69-50.

Foto: Lon Horwedel

Nikola Jokić u prvom je dijelu bio limitiran na samo sedam poena uz šut 3/10 iz igre. Iako su se Nuggetsi u nastavku probudili i pod vodstvom Jamala Murraya (32 koša, osam asistencija) te samog Jokića (24 koša, 15 skokova) zaprijetili, povratka nije bilo. Murray je tricom smanjio na samo dva poena zaostatka minutu i pol prije kraja, no Tobias Harris odgovorio je na isti način i osigurao mirnu završnicu za Detroit. Veliku pomoć Cunningham je imao u Jalenu Durenu koji je upisao double-double s 19 koševa i 13 skokova.

Povijesna večer Isaiaha Colliera

Utah Jazz je u Indianu stigao sa samo sedam zdravih igrača nakon velike razmjene, no to ih nije spriječilo da svladaju Pacerse 131-122. Utakmicu je obilježio rookie Isaiah Collier, koji je odigrao partiju iz snova. Mladi razigravač upisao je nevjerojatne 22 asistencije, što je najviše u jednoj utakmici ove sezone i najviše za jednog igrača Jazza još od legendarnog Johna Stocktona 1992. godine. Svojoj fenomenalnoj statistici dodao je i 17 poena. Domaćinima, koji su odmarali glavne zvijezde Siakama i Haliburtona, nije pomoglo ni 24 poena Quentona Johnsona i Jaracea Walkera.

Foto: Trevor Ruszkowski

Uvjerljivi nastupi Knicksa i Lakersa

New York Knicks nastavljaju s fantastičnim igrama te su na gostovanju u Washingtonu stigli do sedme uzastopne pobjede. Slavili su 132-101 u utakmici koja je bila riješena već nakon prve četvrtine (38-22). Pobjedničku momčad predvodio je Mikal Bridges s 23 koša, dok je Karl-Anthony Towns dodao 19 uz 14 skokova.

Lakersi su u Brooklynu svladali Netse 125-109, a odličnu je utakmicu, uz povratnika Austina Reavesa, odigrao Luka Dončić. S druge strane, Michael Porter Jr. bio je najbolji strijelac Netsa s 18 poena.

Foto: Wendell Cruz

U ostalim utakmicama večeri, Boston Celticsi su kao gosti bili bolji od Dallas Mavericksa 110-100, dok su Milwaukee Bucksi prekinuli crni niz od pet poraza pobjedom protiv Chicago Bullsa 131-115, uz 31 poen Kylea Kuzme. Oklahoma City Thunder deklasirao je Orlando Magic 128-92, a Philadelphia je bez problema nadigrala Golden State Warriorse, koji su igrali bez Stephena Curryja, rezultatom 113-94.