RIJEČANI UHVATILI RITAM

Trofej bi sakrio neke probleme: Rijeka protiv Dinama igra za mirno ljeto, a Fruk daje nadu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Ova sezona testirala je Rijeku do samih granica. S jedne strane, tu je najbolja europska kampanja u klupskoj povijesti, ali s druge je turbulentna prvenstvena sezona, u kojoj prošlosezonski prvak zaostaje čak 33 boda

Admiral

Dvije uvjerljive pobjede s po tri gola razlike dale su velik vjetar u leđa nogometašima Rijeke uoči finala Hrvatskog kupa Dinama (srijeda, 18 sati). Prošlosezonski prvak Hrvatske u petak je slavio protiv Vukovara, a navijače Rijeke posebno je razveselio pogodak njihova najboljeg igrača Tonija Fruka.

Golovi na utakmici Rijeka - Vukovar
Podsjetimo, Fruk je 12. travnja zadobio neugodan udarac u leđa zbog kojeg je propustio utakmice protiv Dinama, Varaždina i Hajduka, a na teren se vratio početkom svibnja protiv Lokomotive.

Rijeka se teško snalazila bez svojeg najvažnijeg igrača, a napad Sanchezove momčadi bio je u ozbiljnim problemima, što potvrđuje i statistika. U tri utakmice bez Fruka, Rijeka nije zabila nijedan gol iz otvorene igre. Jedina dva gola protiv Dinama zabio je Thiago Dantas s bijele točke, što dovoljno govori koliko je momčad ofenzivno patila bez svog glavnog kreativca.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - RC Strasbourg v Rijeka
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Fruk se vratio i odradio po 46 minuta u dvije utakmice, no ostaje pitanje koliko je spreman za cijeli susret u finalu Kupa. Jedno je ipak jasno, bez njega Sanchezov stroj teško ubacuje u višu brzinu. A upravo je to problem koji će predsjednik Damir Mišković morati rješavati tijekom ljeta.

Ova sezona testirala je Rijeku do samih granica. S jedne strane, tu je najbolja europska kampanja u klupskoj povijesti, u kojoj je prošlosezonski prvak Hrvatske dogurao do osmine finala prije nego što je ispao od Strasbourga nakon napetog dvomeča. Tu je i finale Kupa, prilika da Riječani obrane Rabuzinovo sunce i zaključe sezonu trofejem.

Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka
Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

No s druge strane stoji razočaravajuća prvenstvena sezona, najlošija još od turbulentne 2022./23., kada je Sergej Jakirović preporodio momčad u drugom dijelu prvenstva. Dva kola prije kraja Rijeka ima jednak broj bodova kao i tada, 49. Osim toga, Riječani vode veliku borbu s Varaždinom za treće mjesto HNL-a, iako bi obje momčadi trebale izboriti plasman u europske kvalifikacije. I baš bi zato trofej protiv najmoćnije momčadi u hrvatskom nogometu ove sezone bio vjetar u leđa koji je Rijeci potreban uoči nepredvidljivog ljeta. 

