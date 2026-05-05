USPJEH KOŠARKAŠA

Trojica Hrvata u konkurenciji za najboljeg igrača u Španjolskoj!

Piše HINA,
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tomić, Božić i Hezonja u utrci za najboljeg igrača španjolske lige! Ružić među nominiranima za najboljeg mladog igrača. Navijači mogu glasati srijede do 21. svibnja putem aplikacije

Hrvatski košarkaši Ante Tomić, Luka Božić i Mario Hezonja nalaze se među 20 kandidata za najboljeg igrača španjolske lige, kao i u izboru za najbolju petorku, dok je Michael Ružić nominiran za najboljeg mladog igrača, izvijestio je u utorak organizator natjecanja Liga ACB.

Najbolji u sezoni bit će izabrani temeljem glasova trenera, igrača, medija i navijača gdje svaka skupina ima 25 posto udjela u konačnoj odluci. Navijači od srijede do 21. svibnja mogu glasati putem aplikacije Lige ACB.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hezonja (31) nastoji s Real Madridom obraniti naslov prvaka, krilni centar Božić (30) je ključan u pokušaju spašavanja Granade od ispadanja, dok iskusni Tomić (39) s pozicije centra vodi Joventut prema doigravanju za prvaka.

Hezonja i Tomić su prošle sezone bili izabrani u najbolju petorku španjolskog prvenstva. Ružić (19), koji također igra za katalonski Joventut, jedan je od 11 kandidata u izboru za najboljeg mladog igrača.

