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PREDSJEDNIK O TAKTICI

Trump: Englezi su pogriješili jer su stavili Kanea u obranu. Ne bismo li trebali biti ofenzivniji?

Piše HINA,
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Trump: Englezi su pogriješili jer su stavili Kanea u obranu. Ne bismo li trebali biti ofenzivniji?
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Foto: Evan Vucci
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Govoreći na prijemu uoči finala u New Yorku uz predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, američki predsjednik je spomenuo kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea

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 Dugom popisu kritika upućenih engleskom izborniku Thomasu Tuchelu nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva, pridodao se i američki predsjednik Donald Trump.

Govoreći na prijemu uoči finala u New Yorku uz predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, američki predsjednik je spomenuo kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea, s kojim je 18 mjeseci ranije podijelio rundu golfa na Floridi.

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"U Engleskoj imate sjajnog igrača, s kojim sam igrao golf, Harry Kane", rekao je Trump. "Možda su pogriješili što su ga stavili u obranu. Što ja znam o nogometu? Poveli su, a zatim stavili svog najboljeg igrača u obranu. Ne bismo li trebali biti malo ofenzivniji? A što ja znam o treniranju?" dodao je Trump, očito neupućen u taktičke promjene koje je napravio Tuchel, koji je uveo nekoliko obrambeno orijentiranih igrača, ali nikada nije pretvorio samog Kanea u braniča.

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Engleska je povela u ovoj utakmici i vodila s 1-0 do 85. minute, a zatim primila dva gola u posljednjim minutama utakmice.

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