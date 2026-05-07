Trumpova 'pljuska' Infantinu: Ne bih platio 1000 dolara za SP
Svjetsko prvenstvo nikad nije vidjelo nešto ovakvo. Prodaja ulaznica je nevjerojatna, rušimo svaki rekord, poručio je uvjereno američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za New York Post. Podsjetimo, Trump njeguje dobre odnose s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, koji mu je prošle godine uručio i Fifinu nagradu za mir.
I dok Trump samouvjereno tvrdi kako prodaja ulaznica za Mundijal ide sjajno, brojke ipak sugeriraju drukčiju sliku. Velik broj karata i dalje je dostupan u slobodnoj prodaji, uključujući i utakmice američke reprezentacije, koja će imati podršku domaće publike.
Štoviše, američki hotelijeri upozoravaju kako su rezervacije ispod prosjeka za ovo doba godine, što smatraju velikim razočaranjem s obzirom na gospodarski impuls koji Svjetsko prvenstvo obično donosi domaćinu.
Trump je ostao iznenađen kada su mu tijekom intervjua spomenuli kako najjeftinija ulaznica za prvu utakmicu američke reprezentacije protiv Paragvaja stoji čak 1000 dolara.
- Nisam znao za tu brojku. Volio bih biti na toj utakmici, ali iskreno, ni ja ne bih platio toliko - rekao je Trump.
Njegova izjava stigla je samo nekoliko sati nakon što je prvi čovjek Fife stao u obranu paprenih cijena ulaznica i izjavio kako bi "osobno uručio hot-dog osobi koja plati više od dva milijuna dolara za finale SP-a".
Prosječna cijena ulaznice za finale, koje će se 19. srpnja igrati na MetLife Stadium, trenutačno iznosi oko 13.000 dolara. Za usporedbu, prosječna cijena ulaznice za finale u Katar 2022. godine bila je oko 1600 dolara.
Trump je priznao i kako ga zabrinjava činjenica da će navijači iz srednje klase teško moći do ulaznica.
- Moram pogledati te cijene. Bio bih razočaran ako ljudi iz Queensa, Brooklyna i svi ostali koji vole Donalda Trumpa ne budu mogli ići na utakmice. Volio bih da ljudi koji su glasali za mene mogu gledati turnir - zaključio je američki predsjednik.
