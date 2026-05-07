CIJENE SU PAPRENE

Trumpova 'pljuska' Infantinu: Ne bih platio 1000 dolara za SP

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Prosječna cijena ulaznice za finale, koje će se 19. srpnja igrati na MetLife Stadium, trenutačno iznosi oko 13.000 dolara. Za usporedbu, prosječna cijena ulaznice za finale u Katar 2022. godine bila je oko 1600 dolara

Svjetsko prvenstvo nikad nije vidjelo nešto ovakvo. Prodaja ulaznica je nevjerojatna, rušimo svaki rekord, poručio je uvjereno američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za New York Post. Podsjetimo, Trump njeguje dobre odnose s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom, koji mu je prošle godine uručio i Fifinu nagradu za mir.

I dok Trump samouvjereno tvrdi kako prodaja ulaznica za Mundijal ide sjajno, brojke ipak sugeriraju drukčiju sliku. Velik broj karata i dalje je dostupan u slobodnoj prodaji, uključujući i utakmice američke reprezentacije, koja će imati podršku domaće publike.

Štoviše, američki hotelijeri upozoravaju kako su rezervacije ispod prosjeka za ovo doba godine, što smatraju velikim razočaranjem s obzirom na gospodarski impuls koji Svjetsko prvenstvo obično donosi domaćinu.

Donald Trump and Gianni Infantino file photo
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

Trump je ostao iznenađen kada su mu tijekom intervjua spomenuli kako najjeftinija ulaznica za prvu utakmicu američke reprezentacije protiv Paragvaja stoji čak 1000 dolara.

- Nisam znao za tu brojku. Volio bih biti na toj utakmici, ali iskreno, ni ja ne bih platio toliko - rekao je Trump.

Njegova izjava stigla je samo nekoliko sati nakon što je prvi čovjek Fife stao u obranu paprenih cijena ulaznica i izjavio kako bi "osobno uručio hot-dog osobi koja plati više od dva milijuna dolara za finale SP-a".

FILE PHOTO: U.S. President Trump makes an announcement on 2026 FIFA World Cup, at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Prosječna cijena ulaznice za finale, koje će se 19. srpnja igrati na MetLife Stadium, trenutačno iznosi oko 13.000 dolara. Za usporedbu, prosječna cijena ulaznice za finale u Katar 2022. godine bila je oko 1600 dolara.

Trump je priznao i kako ga zabrinjava činjenica da će navijači iz srednje klase teško moći do ulaznica.

- Moram pogledati te cijene. Bio bih razočaran ako ljudi iz Queensa, Brooklyna i svi ostali koji vole Donalda Trumpa ne budu mogli ići na utakmice. Volio bih da ljudi koji su glasali za mene mogu gledati turnir - zaključio je američki predsjednik.

