Ako je troje ili više članova delegacije, dakle netko od igrača ili stručnog stožera, pozitivan na korona virus, reprezentacija je diskvalificirana.

Takvo je, usudimo se reći suludo pravilo uveo i inače kontroverzni i zastarjeli Svjetski vaterpolski savez za kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

Drugim riječima: džaba ti mjeseci priprema ako se slučajno dogodi da tih dana trojica od 20-ak ljudi u reprezentaciji pokupe virus. Nećeš na Olimpijske igre.

Zato je izbornik "barakuda" Ivica Tucak u velikom intervjuu za 24sata zavapio:

- Preko saveza apeliramo da nam se omogući cijepljenje za naše reprezentativce i članove stožera koji nisu preboljeli virus. Ako išta ostane, nekih desetak doza nakon što se cijepe najugroženije skupine ljudi, oni stariji i zdravstveni djelatnici. Moramo mogućnost kiksa svesti na minimum.

No, to očigledno nije svima dobro sjelo. Tucak je u međuvremenu opet okupio reprezentaciju, koja ubrzo odlazi na kvalifikacijski turnir za Svjetsku ligu u Debrecen. A kvalifikacije za OI su u veljači u Rotterdamu.

- Danas sam dobio, odnosno u savez je stigao mail iz Središnjeg državnog ureda za sport, gdje me gospodin proziva odakle mi pravo da potičem, čak da je to kazneno djelo! Ja ne potičem, ja želim da se cijepimo, ako će nam to pomoći da odemo na OI - otkrio je Tucak za RTL.

U Rotterdamu ih čeka osam utakmica u osam dana.

- To je još jedna u nizu odluka koja je van svake pameti. Svi koji su donijeli tu odluku bili su vrhunski sportaši pa znaju što znači osam utakmica u osam dana - zaključio je ironično.