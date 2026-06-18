Tuchel ljutit zbog protokola na SP-u: 'Molim Fifu za promjenu'

Engleski izbornik Thomas Tuchel bio je presretan nakon pobjede (4-2) svojih ljubimaca protiv, no nešto mu je zasmetalo na početku utakmice. Kad se intonirala himna, koju Tuchel nije pjevao, bio je malo uznemiren, pišu britanski mediji.

- Moram nešto reći. Molim FIFA-u da promijeni poziciju fotografa za vrijeme nacionalnih himni jer nisam mogao vidjeti svoju momčad - rekao je novinarima. Tuchel je jasno osjetio važnost bio je povrijeđen što nije imao jasan pogled.

- Čekao sam ovaj trenutak. Bio je to uistinu poseban trenutak, a ja sam stajao ispred zida od 50 fotografa, na pola metra od mene, i nisam vidio nijednog igrača. To mi je malo pokvarilo doživljaj. Bilo je vrlo emotivno. Kad sam bio mlad i počinjao se baviti trenerskim poslom, nisam se usuđivao ni sanjati o ovakvoj prilici - dodao je.