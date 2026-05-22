Tuchel ne štedi nikoga! Englezi su šokirani popisom za Mundijal

Njemački strateg na klupi engleske nogometne reprezentacije, Thomas Tuchel, donio je nekoliko šokantnih odluka pri sastavljanju konačnog popisa od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U potezu koji su britanski mediji opisali kao "brutalan" i "nemilosrdan", Tuchel je s popisa izostavio neka od najvećih imena, jasno pokazavši da ga ne zanimaju reputacije, već isključivo forma i taktička disciplina.

Engleski navijači su ostali u nevjerici nakon što je potvrđeno da u Sjevernu Ameriku neće putovati zvijezde poput Phila Fodena, Colea Palmera i Trenta Alexander-Arnolda. Najveće iznenađenje svakako je izostavljanje Fodena i Palmera, dvojca koji je igrao ključnu ulogu u pohodu Engleske na finale Europskog prvenstva 2024. godine.

Palmer, strijelac u tom finalu protiv Španjolske, smatran je sigurnim putnikom unatoč sezoni isprekidanoj ozljedama u kojoj je za Chelsea u 25 ligaških nastupa zabio devet golova. Slična je sudbina zadesila i Fodena iz Manchester Cityja, koji je unatoč 49 nastupa za reprezentaciju platio danak neuvjerljivoj klupskoj formi.

Odluka da prekriži etablirane zvijezde signalizira Tuchelovu namjeru da gradi momčad temeljenu na trenutnoj formi, a ne na prošlim zaslugama. Bivši engleski reprezentativac Phil Jagielka komentirao je Tuchelovu logiku.

​- Obično u Engleskoj zadržite mjesto na temelju imena, ali Thomas Tuchel želi birati prema formi i kemiji, tako da nisam iznenađen - izjavio je za BBC.

Tuchel šokirao veterana

Osim ofenzivnog dvojca, s popisa je otpao i iskusni branič Manchester Uniteda Harry Maguire (33). Odluka ga je, kako je sam priznao, ostavila potpuno zatečenim. Maguire, koji je za Englesku odigrao 67 utakmica, uključujući dva svjetska prvenstva i finale Eura 2020., oglasio se na društvenim mrežama.

- Uvjeren sam da sam mogao odigrati veliku ulogu za svoju zemlju ovog ljeta nakon sezone kakvu sam imao. Odluka me ostavila šokiranim i shrvanim. Želim igračima sve najbolje - napisao je Maguire.

S popisa su navodno izostavljeni i Luke Shaw, Fikayo Tomori te Levi Colwill, što znači da je Tuchel odlučio riskirati s Johnom Stonesom unatoč njegovoj sezoni punoj ozljeda. Umjesto provjerenih imena poput Alexander-Arnolda, priliku je dobio Djed Spence iz Tottenhama, što dodatno potvrđuje da je izbornik spreman na hrabre i nepopularne rezove.

Dok su neki tugovali, drugi su slavili neočekivani poziv. Najveći povratnik je napadač Al-Ahlija, Ivan Toney, koji je poziv zaslužio nakon što je u saudijskoj ligi zabio nevjerojatna 32 gola u isto toliko utakmica. Njegova uključenost smatra se taktičkim potezom, s obzirom na to da Toney slovi kao specijalist za izvođenje penala, a ujedno dolazi i svježiji od igrača iz najjačih europskih liga.

Mjesto u avionu osigurali su i krilni igrači Arsenala, Noni Madueke i Eberechi Eze, koji su nagrađeni za uspješne klupske sezone. Izostao je, međutim, Morgan Gibbs-White iz Nottingham Foresta, koji je s 14 golova bio najbolji engleski strijelac u Premier ligi. Tuchel će svoj cijeli popis objaviti u petak u 10.45 sati po hrvatskom vremenu.

(*uz korištenje AI-ja)