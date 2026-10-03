Tuchel oduševljen: Bili smo tako dobri! Moja najbolja utakmica

U trećem nastupu ovosezonske Lige nacija nogometaši Hrvatske su upisali drugi poraz, Engleska je na Rujevici ove subote slavila s čak 7-0 (4-0). Bio je to najteži poraz hrvatske nogometne reprezentacije, a Thomas Tuchel vjerojatno je najzadovoljniji trener na svijetu.

- Da, možemo biti zadovoljni, ali u nogometu se morate razvijati i tražiti bolju razinu. Inače će vas drugi dostići - rekao je Tuchel nakon utakmice.

Je li ovo bila vaša najbolja utakmica na klupi Engleske?

- Rekao bih da jest, bila je to kompletna utakmica tijekom čitavih 90 minuta. Nismo puno mijenjali, momčad se pripremala kao i inače, ali rekao bih da je razlika što sada imamo puno zajedničkog iskustva. Već smo se naviknuli jedni na drugi, imamo veliki turnir iza sebe, atmosfera u momčadi je sjajna, a ovako izgleda utakmica kada vam sve ide od ruke. Moramo ostati gladni i skromni.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u tre?em kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kakva vam je bila atmosfera?

- Čudna, ali predivna. Lijepo je vidjeti toliko djece na tribinama, vidjeli su svoje idole, Luku Modrića... Ali ovo je definitivno bila neobična atmosfera za nogometnu utakmicu - rekao je Tuchel, pa istaknuo kako je njegova momčad ipak imala jedan krizni period...

- Osim možda tri minute nakon 3-0, kada smo napravili veliku pogrešku pa je Kovačić imao priliku, i nekoliko lako izgubljenih lopti, svi su odigrali 90 minuta na najvišoj razini. Od prve do posljednje minute, i oni koji su počeli utakmicu i svi koji su ušli s klupe. Bila je to najviša razina i čestitam momčadi.

Posebno je zadovoljan s dominantnom izvedbom na gostujućem terenu.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u tre?em kolu Lige nacija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Na gostujućem terenu, to je jako, jako impresivno. Stvorili smo mnogo prilika. Bili smo tečni od samog početka. Sjećam se da sam pogledao na sat i pomislio: 'Wow, ovo su tri dobre minute.'. Onda sam pogledao ponovno, a bilo je već sedam dobrih minuta.

- Jednostavno nismo stali. Držali smo visok ritam i igrali kroz prostore u njihovoj obrani. Bili smo vrlo učinkoviti. Ostali smo gladni u protupresingu i obrani, tako da smo osnovne stvari napravili kako treba. Sviđa mi se taj stav. Uvijek smo igrali skromno i uvijek smo pravilno odradili osnove. Zato je ovo bila potpuna izvedba - zadovoljno je zaključio.