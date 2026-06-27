Tuchelova izjava o ozlijeđenoj zvijezdi podigla buru na Otoku

Engleska nogometna javnost s velikom pozornošću prati stanje Reecea Jamesa (26), čiji je nastup na ostatku Svjetskog prvenstva pod znakom upitnika zbog ozljede. Međutim, reakcija izbornika Thomasa Tuchela na tu vijest samo je dodala ulje na vatru na Otoku.

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Tuchel je na konferenciji za javnost izrazio iznenađenje zbog ozljede desnog beka Chelseaja i engleske reprezentacije. Njegova izjava snažno je odjeknula među navijačima.

​- Nitko to nije mogao predvidjeti, Reece je bio u dobroj formi - rekao je Tuchel.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Iako je izbornik iskazao šok, njegova izjava dočekana je s nevjericom i podsmijehom. Mnogi engleski navijači sarkastično su mu odgovarali u komentarima Sky Sportsa na društvenim mrežama. Mnogi su istaknuli kako je Jamesova sklonost ozljedama, osobito problemima s tetivama, već godinama dobro poznata činjenica u svijetu nogometa.

Navijači su dijelili grafike s poviješću njegovih izbivanja s terena i šalili se na račun njegove fizičke spreme, opisujući ga kao igrača "napravljenog od stakla".

Prema podacima Transfermarkta, James je ove sezone zbog tri ozljede propustio 14 utakmica, a 69 dana je bio izvan sastava. U sezoni 2024./25. izbivao je 111 dana i propustio 26 utakmica, sezonu ranije čak 41 utakmicu i 207 dana. Više sreće nije imao ni u sezoni 2022./23., kad je zbog ozljede koljena propustio SP u Katru i čak 30 utakmica te 152 dana u sezoni.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Reakcija javnosti jasno pokazuje duboko neslaganje s Tuchelovom procjenom. Fraza "nitko to nije mogao predvidjeti" postala je predmet sprdnje, jer velik dio navijača smatra da je upravo suprotno i da je nova ozljeda bila vrlo izgledan scenarij.

Ova situacija ponovno je pokrenula i rasprave o Tuchelovom izboru igrača za Svjetsko prvenstvo, pri čemu su mnogi kritizirali odluku da se u momčad uvrsti igrač s tako opsežnom poviješću problema, dok su neki drugi, poput beka Real Madrida Trenta Alexandera-Arnolda, ostali po strani.

Foto: Winslow Townson/REUTERS