Tudor bi već mogao dobiti otkaz u Spursima? Ključ je idući susret

Igor Tudor stigao je u Tottenham kao "vatrogasac" sa zadatkom da spasi klub od ispadanja, no nakon samo dva tjedna i dva poraza engleski mediji bruje o njegovom ekspresnom otkazu. Nakon poraza od Fulhama 2-1, čini se da bi ključna mogla biti već iduća utakmica protiv Crystal Palacea u četvrtak, koja se opisuje kao Tudorova "biti ili ne biti".

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Hrvatski stručnjak preuzeo je momčad nakon otkaza Thomasu Franku, no priželjkivani "šok efekt" u potpunosti je izostao. Tudor je postao prvi trener Spursa još od Martina Jola 2004. godine koji je izgubio svoje prve dvije utakmice na klupi. Poražen je prvo u londonskom derbiju od Arsenala 4-1, a zatim i na gostovanju kod Fulhama 2-1, čime se crni niz Tottenhama bez pobjede u Premier ligi produljio na deset utakmica. Klub se nalazi na 16. mjestu sa samo četiri boda više od zone ispadanja, a bivši igrač Spursa Jamie O'Hara brutalno je sažeo stanje u klubu.

​- Kokoši su se vratile kući na spavanje. Godine užasnog regrutiranja, loših standarda i slabog mentaliteta. Sramotno je to gledati svaki tjedan, ogromni problemi od vrha do dna - napisao je O'Hara.

Engleski mediji, poput TEAMtalka ili TalkSporta pišu kako je Tudor samo "jednu utakmicu udaljen od otkaza". Navijači su još oštriji. Na Redditu već predlažu hitne zamjene poput Seana Dychea ili povratak Harryja Redknappa kako bi spasili klub. "Riješio bih se Tudora. Očito je da ne ide, nema nikakve reakcije. S njim na čelu ispadamo iz lige", jedan je od komentara.

Ništa još nije službeno potvrđeno i za sada su to nagađanja, ali je svakako istina da će Tudorov posao biti ugrožen ako izgubi od Palacea. Spursi su u jako velikoj krizi, novog trenera nisu prihvatili kako treba, a porazi se i dalje nagomilavaju. Ključni dani su pred Tottenhamom i Igorom Tudorom.