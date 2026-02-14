Tudor je novi trener Tottenhama

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor (47) imenovan je novim menadžerom engleskog premierligaša Tottenhama do kraja sezone, objavio je londonski klub.

Tudor će preuzeti Spurse nakon što je Thomas Frank dobio otkaz nakon serije loših rezultata.

"Čast mi je pridružiti se ovom klubu u važnom trenutku," kazao je Tudor za klupsku stranicu.

"Razumijem odgovornost koja mi je dodijeljena i moj je fokus jasan. Uvesti veću dosljednost u naše nastupe i natjecati se s karakterom u svakoj utakmici. U ovom igračkom kadru postoji jaka kvaliteta, a moj je posao organizirati ga, dati mu energiju i brzo poboljšati naše rezultate," dodao je 47-godišnji Splićanin.

Sportski direktor Johan Lange je istaknuo kako Tudor donosi "jasnoću, intenzitet i iskustvo ulaska u izazovne trenutke i stvaranja utjecaja."

"Naš je cilj jednostavan, stabilizirati nastupe, maksimizirati kvalitetu unutar momčadi i snažno se natjecati u Premier ligi i Ligi prvaka," istaknuo je Lange.

Tottenham će biti njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.

Londonski sastav se trenutačno nalazi na 16. mjestu sa 29 bodova, pet više od zone ispadanja.