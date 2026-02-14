Obavijesti

Sport

Komentari 6
STIGLA SLUŽBENA POTVRDA

Tudor je novi trener Tottenhama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tudor je novi trener Tottenhama
Foto: Alberto Lingria

Tottenham će biti njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus

Admiral

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor (47) imenovan je novim menadžerom engleskog premierligaša Tottenhama do kraja sezone, objavio je londonski klub.

Tudor će preuzeti Spurse nakon što je Thomas Frank dobio otkaz nakon serije loših rezultata.

"Čast mi je pridružiti se ovom klubu u važnom trenutku," kazao je Tudor za klupsku stranicu.

"Razumijem odgovornost koja mi je dodijeljena i moj je fokus jasan. Uvesti veću dosljednost u naše nastupe i natjecati se s karakterom u svakoj utakmici. U ovom igračkom kadru postoji jaka kvaliteta, a moj je posao organizirati ga, dati mu energiju i brzo poboljšati naše rezultate," dodao je 47-godišnji Splićanin.

VEĆINA NIJE ZADOVOLJNA Navijači Spursa skeptični oko Tudora: 'Ovo je recept za tešku katastrofu'. 'Želimo li ispasti?'
Navijači Spursa skeptični oko Tudora: 'Ovo je recept za tešku katastrofu'. 'Želimo li ispasti?'
NOVI POSAO Fabrizio Romano: Igor Tudor je novi trener Tottenhama!
Fabrizio Romano: Igor Tudor je novi trener Tottenhama!

Sportski direktor Johan Lange je istaknuo kako Tudor donosi "jasnoću, intenzitet i iskustvo ulaska u izazovne trenutke i stvaranja utjecaja."

"Naš je cilj jednostavan, stabilizirati nastupe, maksimizirati kvalitetu unutar momčadi i snažno se natjecati u Premier ligi i Ligi prvaka," istaknuo je Lange.

Tottenham će biti njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.

Londonski sastav se trenutačno nalazi na 16. mjestu sa 29 bodova, pet više od zone ispadanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Sutkinja koju tijekom utakmice i zavode: Znam kako s Viniciusom
FOTO: OPASNA CARLA

Sutkinja koju tijekom utakmice i zavode: Znam kako s Viniciusom

Carla Garcia Alarcon (22) rodila se u Barceloni. Od malih nogu zaljubila se u nogomet, ali nije mogla tada ni pretpostaviti da će postati sutkinja. Sudi mlađe uzraste i niže španjolske lige
VIDEO Luka je i dalje 'brzi vlak' za obranu! Pogledajte kako je zabio za pobjedu Milana
KAKAV GOL

VIDEO Luka je i dalje 'brzi vlak' za obranu! Pogledajte kako je zabio za pobjedu Milana

PISA - MILAN 1-2 Luki Modriću je ovo drugi gol ove sezone u Serie A, a osim toga dodao je još i tri asistencije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026