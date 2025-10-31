Obavijesti

Tudor nakon otkaza stigao na tribine hrvatskog drugoligaša. Gledao je majstorije svog sina

Igor Tudor gledao je utakmicu Dugopolja i Jaruna u kojoj su domaćini slavili 3-1. Za Dugopolje igra Tudorov sin Roko, koji je pred tatom zabio svoj seniorski prvijenac

Igor Tudor završio je svoju priču u Juventusu te sada ima vremena za odmor, prije nego nađe novi angažman. Vratio se u Hrvatsku, a pojavila se fotografija kako je već na stadionu, ali ovaj puta na tribinama. Tudor je posjetio utakmicu Prve nogometne lige između Dugopolja i Jaruna koju su domaći pobijedili 3-1.

Na stoperskoj poziciji za Dugopolje igra Tudorov sin, Roko Tudor (19), pa je Igor odlučio s tribina dati podršku svom sinu, a donio mu je i sreću. Jarun je poveo 1-0 golom Krešimira Luetića, a onda su domaći dali u brzinu više i preokrenuli utakmicu. U 52. Bruno Zdunić zabija za 1-1, a za 2-1 u 69. svoj seniorski prvijenac zabija upravo Roko Tudor. Ante Utrobčić je u 83. stavio "točku na i" za 3-1. Dugopolje se je ovom pobjedom preskočilo Karlovac na drugom mjestu te ima 21 bod te tri boda manje od prvog Rudeša, ali uz utakmicu više.

Roko Tudor bio je junior Hajduka u koji je 2021. stigao iz stobrečkog Primorca. Za juniore "bilih" odigrao je 33 utakmice prošle sezone, a onda je na ljeto prešao u Dugopolje gdje je nastupio u sedam utakmica.  

