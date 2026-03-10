Obavijesti

TVRDI POZNATI NOVINAR

'Tudor nije zaslužio voditi drugo poluvrijeme protiv Atlética. Klub ga treba odmah potjerati'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Češki golman, Kinský, kojem je to bio debi u Ligi prvaka, izravno je sudjelovao kod sva tri gola domaćina. Tudor je reagirao već u 17. minuti i povukao ga iz igre

Hrvatski trener Igor Tudor našao se pod velikim pritiskom nakon novog lošeg nastupa Tottenhama. Londonska momčad doživjela je težak poraz prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Atlética (5-2), a već nakon prvih dvadesetak minuta Tudor je bio na meti žestokih kritika britanskih medija.

Atlético je na svom stadionu furiozno otvorio susret i već u prvih 15 minuta stigao do vodstva 3-0. Prvi gol zabio je Antoine Griezmann nakon velike pogreške obrane i vratara gostiju, drugi je stigao poslije nove loše reakcije zadnje linije Tottenhama, dok je treći gol postigao Julián Álvarez nakon katastrofalnog dodavanja mladog golmana Antonín Kinskýa.

Češki vratar, kojem je to bio debi u Ligi prvaka, izravno je sudjelovao kod sva tri pogotka domaćina. Tudor je reagirao već u 17. minuti i povukao ga iz igre, a umjesto njega ušao je Guglielmo Vicario. Bio je to rijedak prizor u vrhunskom nogometu jer se golmani gotovo nikada ne mijenjaju tako rano bez ozljede. 

UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Zbog svega se Tudor našao na udaru britanske javnosti. Poznati novinar Henry Winter tijekom poluvremena javno je pozvao upravu Tottenhama da odmah smijeni hrvatskog trenera.

- Smjena Tudora mora se dogoditi. Spursi su mu navodno htjeli dati još četiri utakmice, počevši od ove, ali ne zaslužuje ni još jednu. Zapravo ne zaslužuje ni još jedno poluvrijeme. Ovo poluvrijeme bilo je ponižavajuće - poručio je Winter.

U nastavku je žestoko kritizirao i Tudorove odluke.

- Spursi su bili loši i pod Thomasom Frankom, ali Tudor ih je učinio još gorima. Pogrešni odabiri igrača, pogrešna taktika. Imam i malo suosjećanja za Kinskýja nije trebao ni započeti utakmicu. Luda je bila odluka staviti ga u ovakvu utakmicu, a sada ga je slomio - dodao je.

Winter smatra da problemi u klubu idu i dalje od samog trenera.

- Tottenham ide prema dolje i nedostaje mu vodstva na svim razinama, od svlačionice do uprave - zaključio je.

