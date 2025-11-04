Obavijesti

Sport

Komentari 1
LOŠ POČETAK

Tudorov nasljednik 'kiksao' i remijem debitirao u Ligi prvaka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tudorov nasljednik 'kiksao' i remijem debitirao u Ligi prvaka
Foto: Claudia Greco

Monaco je uzeo sva tri boda u Norveškoj golom Folarina Baloguna u 43. minuti. Bodo/Glimt je u 81. minuti ostao s desetoricom na terenu zbog isključenja neopreznog Josteina Gundersena

Nizozemski prvak PSV je u sučevom dodatku došao do pogotka za bod na gostovanju u Pireju u četvrtom kolu Lige prvaka. Postigao ga je Ricardo Pepi (90+3). Olympiakos je vodio od 17. minute golom Gelsona Martinsa. Ivan Perišić je bio u početnoj postavi i imao jedan opasan udarac, ali nedovoljno precizan. U 63. minuti je dobio žuti karton, a zamijenjen je pet minuta poslije.

Atletico je na Metropolitanu svladao belgijskog prvaka Royale Union SG sa 3-1. Julian Alvarez je u 39. minuti završio odlično izveden protunapad nakon odličnog prodora i povratnog dodavanja Giuliana Simeonea. Conor Gallagher je u 73. minuti snažnim i preciznim udarcem pogodio za 2-0. Ross Sykes je u 80. minuti bio strijelac za 2-1, a konačnih 3-1 postavio je Marcos Llorente u šestoj minuti dodatka.

KARDINALNE GREŠKE VIDEO Utakmica iz noćne more za golmana 'vatrenih'. Poklonio dva gola za pobjedu Spursima
VIDEO Utakmica iz noćne more za golmana 'vatrenih'. Poklonio dva gola za pobjedu Spursima

Juventus je u Torinu hvatao zaostatak protiv Sportinga koji je poveo u 12. minuti golom Maximiliana Arauja iz jedinog udarca Portugalaa unutar okvira. U 34. minuti je izjednačio Dušan Vlahović, a to je ostao posljednji pogodak na utakmici. Juventus je imao čak devet udaraca unutar okvira pa nije nimalo čudno što je vratar Sportinga Rui Silva bio najbolje ocijenjeni igrač dvoboja.

Monaco je uzeo sva tri boda u Norveškoj golom Folarina Baloguna u 43. minuti. Bodo/Glimt je u 81. minuti ostao s desetoricom na terenu zbog isključenja neopreznog Josteina Gundersena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'
I DALJE ZAPUŠTENA

Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije
OTKRIO STANJE

Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije

Ante Delija mislio da je pobijedio, ali kontroverzni VAR preokret sve promijenio! Cortes-Acosta s povrijeđenim okom i dalje osjeća posljedice borbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025