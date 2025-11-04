Tudorov nasljednik 'kiksao' i remijem debitirao u Ligi prvaka

Nizozemski prvak PSV je u sučevom dodatku došao do pogotka za bod na gostovanju u Pireju u četvrtom kolu Lige prvaka. Postigao ga je Ricardo Pepi (90+3). Olympiakos je vodio od 17. minute golom Gelsona Martinsa. Ivan Perišić je bio u početnoj postavi i imao jedan opasan udarac, ali nedovoljno precizan. U 63. minuti je dobio žuti karton, a zamijenjen je pet minuta poslije.

Atletico je na Metropolitanu svladao belgijskog prvaka Royale Union SG sa 3-1. Julian Alvarez je u 39. minuti završio odlično izveden protunapad nakon odličnog prodora i povratnog dodavanja Giuliana Simeonea. Conor Gallagher je u 73. minuti snažnim i preciznim udarcem pogodio za 2-0. Ross Sykes je u 80. minuti bio strijelac za 2-1, a konačnih 3-1 postavio je Marcos Llorente u šestoj minuti dodatka.

Juventus je u Torinu hvatao zaostatak protiv Sportinga koji je poveo u 12. minuti golom Maximiliana Arauja iz jedinog udarca Portugalaa unutar okvira. U 34. minuti je izjednačio Dušan Vlahović, a to je ostao posljednji pogodak na utakmici. Juventus je imao čak devet udaraca unutar okvira pa nije nimalo čudno što je vratar Sportinga Rui Silva bio najbolje ocijenjeni igrač dvoboja.

Monaco je uzeo sva tri boda u Norveškoj golom Folarina Baloguna u 43. minuti. Bodo/Glimt je u 81. minuti ostao s desetoricom na terenu zbog isključenja neopreznog Josteina Gundersena.