VIDEO Utakmica iz noćne more za golmana 'vatrenih'. Poklonio dva gola za pobjedu Spursima

U četvrtom kolu Lige prvaka Kopenhagen je gostovao u Londonu kod Tottenhama u potrazi za prvom pobjedom ove sezone, ali umjesto trijumfa doživio je težak poraz koji će se dugo pamtiti po pogreškama hrvatskog golmana Dominika Kotarskog.

Kotarski, koji je ovog ljeta stigao u danski klub iz PAOK-a u transferu vrijednom pet milijuna eura, bio je tragičar susreta. Već u 19. minuti neoprezno je istrčao s gotovo 20 metara od svojih vrata kako bi presjekao dubinsku loptu koju je poslao Xavi Simons. No, brži od njega bio je Velšanin Brennan Johnson, koji ga je lagano zaobišao i pogodio praznu mrežu za vodstvo Tottenhama 1-0.

Kopenhagen se nije uspio oporaviti od tog šoka, a novi kiks hrvatskog golmana stigao je odmah na početku drugog poluvremena. U 51. minuti Kotarski je pokušao ispucati povratnu loptu s ruba kaznenog prostora, no pogodio je Randala Kola Muanija. Lopta se odbila prema vratima, a francuski napadač ju je smirio i nesebično dodao Wilsonu Odobertu, koji je lako pogodio za 2-0.

Foto: David Klein

Tottenham je do kraja utakmice potpuno preuzeo kontrolu i potvrdio pobjedu golovima Mickyja van de Vena u 64. minuti i Joaa Palhinhe nekoliko minuta kasnije, za konačnih 4-0.

Kotarski je u četvrtom nastupu u Ligi prvaka pokazao nesigurnost koja bi ga mogla skupo stajati uoči novog okupljanja hrvatske reprezentacije. Iako redovito brani u danskom prvenstvu, gdje je ove sezone skupio 14 nastupa, te je nedavno stajao na vratima Hrvatske protiv Gibraltara, njegovi propusti u Londonu mogli bi utjecati na odluku izbornika Zlatka Dalića, koji zasad i dalje vjeruje Dominiku Livakoviću unatoč njegovoj slabijoj minutaži u klubu.