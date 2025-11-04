Obavijesti

Sport

Komentari 0
KARDINALNE GREŠKE

VIDEO Utakmica iz noćne more za golmana 'vatrenih'. Poklonio dva gola za pobjedu Spursima

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Utakmica iz noćne more za golmana 'vatrenih'. Poklonio dva gola za pobjedu Spursima
Foto: David Klein

Iako redovito brani u danskom prvenstvu, gdje je ove sezone skupio 14 nastupa, te je nedavno stajao na vratima Hrvatske protiv Gibraltara, njegovi propusti u Londonu mogli bi utjecati na odluku izbornika Dalića

U četvrtom kolu Lige prvaka Kopenhagen je gostovao u Londonu kod Tottenhama u potrazi za prvom pobjedom ove sezone, ali umjesto trijumfa doživio je težak poraz koji će se dugo pamtiti po pogreškama hrvatskog golmana Dominika Kotarskog.

Kotarski, koji je ovog ljeta stigao u danski klub iz PAOK-a u transferu vrijednom pet milijuna eura, bio je tragičar susreta. Već u 19. minuti neoprezno je istrčao s gotovo 20 metara od svojih vrata kako bi presjekao dubinsku loptu koju je poslao Xavi Simons. No, brži od njega bio je Velšanin Brennan Johnson, koji ga je lagano zaobišao i pogodio praznu mrežu za vodstvo Tottenhama 1-0.

Gol pogledajte OVDJE.

Kopenhagen se nije uspio oporaviti od tog šoka, a novi kiks hrvatskog golmana stigao je odmah na početku drugog poluvremena. U 51. minuti Kotarski je pokušao ispucati povratnu loptu s ruba kaznenog prostora, no pogodio je Randala Kola Muanija. Lopta se odbila prema vratima, a francuski napadač ju je smirio i nesebično dodao Wilsonu Odobertu, koji je lako pogodio za 2-0.

UEFA Champions League - Tottenham Hotspur v FC Copenhagen
Foto: David Klein

Gol pogledajte OVDJE.

Tottenham je do kraja utakmice potpuno preuzeo kontrolu i potvrdio pobjedu golovima Mickyja van de Vena u 64. minuti i Joaa Palhinhe nekoliko minuta kasnije, za konačnih 4-0.

LUDO POLUVRIJEME VIDEO Diaz zabio dva gola pa 'krvničkim' startom ozlijedio Hakimija i dobio izravni crveni
VIDEO Diaz zabio dva gola pa 'krvničkim' startom ozlijedio Hakimija i dobio izravni crveni

Kotarski je u četvrtom nastupu u Ligi prvaka pokazao nesigurnost koja bi ga mogla skupo stajati uoči novog okupljanja hrvatske reprezentacije. Iako redovito brani u danskom prvenstvu, gdje je ove sezone skupio 14 nastupa, te je nedavno stajao na vratima Hrvatske protiv Gibraltara, njegovi propusti u Londonu mogli bi utjecati na odluku izbornika Zlatka Dalića, koji zasad i dalje vjeruje Dominiku Livakoviću unatoč njegovoj slabijoj minutaži u klubu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'
I DALJE ZAPUŠTENA

Šokantne fotke rodne kuće Luke Modrića: 'Zar je on ovdje živio?'

Ime je dobio po djedu Luki, koji je po zanimanju bio cestar, a Realova "desetka" često ga ističe kao veliki životni uzor. Uživao je u bezbrižnom djetinjstvu, vodio s djedom koze na ispašu i provodio s njim mnogo vremena.
Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije
OTKRIO STANJE

Delija nije siguran je li pogodio protivnika u oko: Evo kako Acosta izgleda dva dana kasnije

Ante Delija mislio da je pobijedio, ali kontroverzni VAR preokret sve promijenio! Cortes-Acosta s povrijeđenim okom i dalje osjeća posljedice borbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025