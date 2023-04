Turci se nadaju Luki Ivanušecu, Dinamo želi i mladog Slovenca koji je pod Fifinom suspenzijom!

Dinamo je sve bliže novom naslovu prvaka, pa su u Maksimiru fokusirani na ljetni prijelazni rok. Jasno, igrački kadar "modrih" je definitivno prekratak, vrlo vjerojatno (bez brojnih juniora) i prestar, pa u Dinamu žele na ljeto dovesti niz mladih i talentiranih igrača. Nogometaše koji će već u novoj sezoni biti sadašnjost, ali i budućnost hrvatskog prvaka.

Što se tiče medijskih napisa o brojnim odlascima, tu za sada nema ništa konkretno. I u Maksimir još nije stigla niti jedna službena ponuda za nekog igrača. Naravno, to ne znači da ih neće i biti, ali Igor Bišćan se za sada s pravom nada kako će sve aktualne prvotimce i početkom sljedeće sezone imati na pripremama. Iako, nikad se ne zna kad bi mogla stići nemoralna ponuda za Livakovića, Šutala, Baturinu, Ivanušeca...

Foto: trabzonspor.org.tr

Zanimljivo, Nenad Bjelica je u srijedu preuzeo Trabzonspor, a danas od ranog jutra primamo pozive turskih kolega. I svi nam postavljaju identično pitanje:

- Je li istina da u Trabzonspor sad dolazi i Luka Ivanušec?

Nismo sigurni. Tamošnji nam novinari tvrde kako je Ivanušec već mjesecima na listi želja turskog prvaka, te kako bi se zbog dolaska Nenada Bjelice u Trabzonspor mogao "predomisliti" i odlučiti za put u - Super Ligu. Trabzonspor ima financijske mogućnosti za takav transfer, ali to ipak nije riječ o klubu koji bi za jednog igrača mogao platiti 15-ak milijuna eura. Ni blizu.

Dapače, prvak turske je najveći transfer u povijesti odradio u sezoni 2014/15. kada je iz moskovskog Spartaka stigao ganski napadač Majeed Warris, za svega 6,9 milijuna eura. Prošlo ljeto najskuplje je plaćen Egipćanin Trezeguet za kojeg su Turci Aston Villi dali četiri milijuna eura. Tako da priča oko Ivanušeca i Trabzonspora i nije baš tako aktivna, bar ne onoliko koliko to priželjkuju navijači Trabzonspora.

A Dinamo se sve češće spominje i oko 17-godišnjeg Slovenca Jake Čubera Potočnika. Riječ je o mladoj nadi slovenskog nogometa, bivšem napadaču Olimpije koji je u siječnju 2022. godine završio u Kölnu. A njegov je transfer bio "prilično mutan", pa je već mjesecima predmet Međunarodnog sportskog suda (CAS) u Lauseanni.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jaka Čuber Potočnik je jednostrano raskinuo ugovor s Olimpijom, pa potpisao za Köln, "zmajčeki" su to prijavili Fifi koja je suspendirala i mladog igrača i njemački klub. Köln je dobio zabranu kupovine igrača u sljedeća dva prijelazna roka, 17-godišnji Čuber Potočnik četiri mjeseca zabrane igranja, a Olimpija simboličnu odštetu od 54 tisuća eura.

Ovakvom odlukom nitko nije bio sretan, pa je sve otišlo do CAS-a čiji se pravorijek tek očekuje. I Olimpija za svog talenta zahtjeva barem 2,5 milijuna eura odštete koliko je za njega spreman bio dati - zagrebački Dinamo!? Teško je očekivati da bi "modri" ponudili takav novac za igrača koji je rođen 2005. godine, a još nema niti minute seniorskog nogometa.

Jaka Čuber Potočnik je veliki talent, ove sezone je (do Fifine suspenzije) u 16 nastupa za U-19 momčad Kölna zabio čak 15 golova, svojim igrama zaintrigirao i klubove iz Italije i Španjolske. No, mladi Slovenac je od sredine ožujka "na hlađenju", sve zainteresirane strane u njegovom slučaju čekaju odluku CAS-a. Pa tako i Dinamo. Koji ga želi, ali koji za njega neće dati takav novac. U to budite sigurni.

