Turski igrač opleo po Ronaldu: 'Tako mi Boga, pomaže mu se. Tužan je takav kraj karijere'

Al Nassr napravio je velik korak prema naslovu prvaka Saudijske Arabije pobjedom 2-0 protiv Al Ahlija u derbiju 30. kola. Momčad iz Rijada sada četiri kola prije kraja ima osam bodova prednosti ispred Al Hilala, dok Al Ahli zaostaje čak 13 bodova i ispao je iz utrke.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 76. minuti, kada je Cristiano Ronaldo zabio za vodstvo. Nakon kornera koji je izveo João Félix, portugalski napadač odlično je reagirao na prvoj vratnici i glavom poslao loptu u mrežu. Bio je to njegov 970. pogodak u karijeri, čime se dodatno približio impresivnoj granici od 1000 golova. Pobjedu je u 90. minuti potvrdio Kingsley Coman. Cijeli susret za Al Nassr odigrao je i Marcelo Brozović.

Sažetak pogledajte OVDJE.

Utakmicu je obilježila i napeta atmosfera, dodatno pojačana činjenicom da domaćin nije priredio počasni špalir Al Ahliju zbog nedavnog osvajanja azijske Lige prvaka. Tijekom susreta gosti su negodovali zbog nekoliko sudačkih odluka i smatrali da ih je sudac oštetio za dva kaznena udarca zbog igranja rukom.

Foto: STRINGER/REUTERS

U završnici utakmice u središtu pozornosti našao se Merih Demiral, koji je ulazio u verbalne sukobe s Ronaldom i provocirao domaće navijače. Situacija je kulminirala u sudačkoj nadoknadi, kada je nakon jednog oštrog starta došlo do naguravanja igrača, a s tribina su na teren letjele plastične boce.

Sukob se nije zaustavio ni nakon toga pa su, dok je Ronaldo davao izjave, gostujući navijači dobacivali i isticali da je njihov klub dvostruki prvak Azije. Portugalac se nasmiješio, odgovorio im.

- Ja imam pet Liga prvaka - aludirajući na europske naslove s Manchester Unitedom i Real Madridom.

Prolazeći kroz miks-zonu nakon utakmice, Demiral je ljutito pokazivao masnice na potkoljenici od prekršaja.

- Ovo je ugled lige, kako je ovo moguće? - rekao je Demiral i dodao:

- Njegovi suigrači osvajali su Svjetsko prvenstvo i zaokružili nogometnu priču, dok on ovdje ističe pet titula Lige prvaka. Ne može osvojiti ništa s Al Nassrom. Navodno je zaprijetio odlaskom ako mu ne dopuste da osvoji ligu i prilično je razočaravajuće kako se njegova karijera završava na ovaj način. Umalo mi je slomio nogu. Sve rade za Al Nassr. Žele da oni nešto osvoje. Tako mi Boga, ovo je sramota. Al Ahli uvijek pobjeđuje bez ičije pomoći. Ako Bog da, uvijek ćemo biti na vrhu.

Turski branič kasnije je na društvenoj mreži X objavio fotografiju s medaljom uz poruku:

"Prvi put je medalja Lige prvaka na njihovom stadionu."