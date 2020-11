Usyk sad pobjeđuje i u teškoj! Chisora ga namučio, ali uzalud

Nakon početnog naleta Derecka Chisore, Ukrajinac je preuzeo kontrolu i pokazao dominaciju u ringu, te u konačnici slavio jednoglasnom odlukom sudaca u londonskoj O2 Areni

<p>Ukrajinski boksač <strong>Oleksandr Usyk </strong>(33) jednoglasnom sudačkom odlukom pobijedio je opasnog Engleza <strong>Derecka Chisoru</strong> (36), koji je Ukrajincu obećao rat bez milosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Deontay Wilder vs Tyson Fury</strong></p><p>Drugi ispit u teškoj kategoriji profesionalnog boksa Usyk je uspješno odradio, ali borba nije bila nimalo jednostavna. </p><p>U meču koji je trajao 12 rundi, Chisora je u početnim rundama pokazao koliko može bit opasan. Silovito je krenuo u meč, ali već u trećoj rundi je počeo gubiti snagu. </p><p>Ukrajinac je izdržao sve nalete, počeo zadavati ozbiljnije udarce, tehnički je dominirao te u konačnici došao do zaslužene pobjede. </p><p>Osim pobjede u vrlo bitnom teškaškom ispitu, Usyku je pripao i interkontinentalni WBO pojas teške kategorije.</p><p>Iako Chisora nije došao do pobjede, pružio je meč iznad svakih očekivanja, a Ukrajinac je pokazao kako ima što za ponuditi teškašima te će biti zanimljivo vidjeti kakav mu idući ispit slijedi.</p>