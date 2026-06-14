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U Alexandriji svi znaju za Luku Modrića, a ondje je odrastao i najbrži čovjek na svijetu...

Jedan nas je taksist čak zamolio da ga odvedemo do sobe Luke Modrića kako bi ga upoznao i dobio njegov autogram. Dolazimo iz male zemlje, ali stvari ipak ne funkcioniraju baš tako...