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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
24SATA U SAD-U PLUS+

U Alexandriji svi znaju za Luku Modrića, a ondje je odrastao i najbrži čovjek na svijetu...

Piše iz Washingtona: Hrvoje Tironi,

Jedan nas je taksist čak zamolio da ga odvedemo do sobe Luke Modrića kako bi ga upoznao i dobio njegov autogram. Dolazimo iz male zemlje, ali stvari ipak ne funkcioniraju baš tako...

Ako Amerikancima u Alexandriji spomenete da ste Hrvat, svi će vam prvo odgovoriti: Luka Modrić (40). Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije doista je poznat u svakom kutku svijeta pa je tako ikona i u SAD-u. Amerikanci su, jasno, malo slabiji sa zemljopisom. Svi odmah pomisle da je Hrvatska "nekakav kvart" u kojem se svi poznaju pa vjeruju da su svi Hrvati međusobno prijatelji.

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