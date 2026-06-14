U Alexandriji svi znaju za Luku Modrića, a ondje je odrastao i najbrži čovjek na svijetu...
Jedan nas je taksist čak zamolio da ga odvedemo do sobe Luke Modrića kako bi ga upoznao i dobio njegov autogram. Dolazimo iz male zemlje, ali stvari ipak ne funkcioniraju baš tako...
Ako Amerikancima u Alexandriji spomenete da ste Hrvat, svi će vam prvo odgovoriti: Luka Modrić (40). Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije doista je poznat u svakom kutku svijeta pa je tako ikona i u SAD-u. Amerikanci su, jasno, malo slabiji sa zemljopisom. Svi odmah pomisle da je Hrvatska "nekakav kvart" u kojem se svi poznaju pa vjeruju da su svi Hrvati međusobno prijatelji.