U BiH odbili prodavati ulaznice članovima navijačke skupine! A Džeko ih je porukom naljutio

Nogometaši Bosne i Hercegovine u grčevitoj su borbi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. "Zmajevi" su nakon šest od osam odigranih kola drugoplasirani u skupini H s 13 osvojenih bodova, dva manje od vodeće Austrije i tri više od trećeplasirane Rumunjske. Podsjetimo, pobjednik svake skupine osigurat će direktni plasman na Mundijal, a drugoplasirane reprezentacije nastavit će borbu u doigravanju.

Unatoč tim visokim ulozima, atmosfera u susjednoj državi baš i nije idilična. Naime, navijačka grupa "BH Fanaticosi" (skraćeno BHF) tvrde kako im je tamošnji nogometni savez odbio prodavati ulaznice za nadolazeću utakmicu protiv Rumunjske 15. studenog. Upravo je taj susret ključan za odlazak BiH u doigravanje.

- Naš nogometni savez, s kojim smo imali čisto poslovnu suradnju s ulaznicama koje su uvijek uredno bile plaćene, odlučio je odbiti sve iz našeg zahtjeva. Zabranili su koreografiju koja je inspirirana motivima skupine povodom 25. godišnjice zbog "sigurnosti". Skupina BHF nije poželjna od kriminalaca unutar Saveza i njihovih sluga. Jesu li nas zaustavili? Nisu i neće nikad, doći ćemo u Zenicu i gdje god će biti potrebno - poručila je navijačka skupina putem priopćenja.

Tenzije je tim povodom pokušao smiriti legendarni bh. napadač i kapetan reprezentacije, Edin Džeko, koji je poslao poruku navijačima na društvenim mrežama.

- Od prvog dana moje reprezentativne karijere najviše sam ponosan što se nikad i nigdje nismo osjećali kao gosti. Naši navijači uvijek su bili naš najsnažniji 'vjetar u leđa'! BH Fanaticosi, Ljuti Krajišnici i ostale navijačke skupine dio su naše povijesti, simbol svih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bez njih ne ide, jer oni su naša pokretačka snaga i to mogu potvrditi svi sadašnji, ali i svi bivši reprezentativci Bosne i Hercegovine u svim sportovima - napisao je Džeko i zaključio...

- Mene, kao igrača, prvenstveno zanima ono što se događa na terenu. Bitan mi je krajnji rezultat, a to je plasman na SP, a do njega ćemo lakše doći uz iskrenu podršku sa tribina, koja nam je itekako potrebna!

Ipak, u komentarima nije dobio podršku, već kritiku brojnih navijača. Ovo su najpopularniji komentari na njegovom Facebook profilu...

"Edine, nemoj si uništiti status ikone koji imaš u očima svih nas zbog ovakvih diplomatskih statusa. Ustani se protiv grobara bh. nogometa kao najveće ime naše reprezentacije."

"Puno si napisao, a ništa konkretno nisi poručio."

"Kapetane, ovo nije direktna poruka! Ne treba nam kapetan koji se bavi diplomacijom. Kao vođa, moraš udariti u srž i bit direktan. Moraš postati još veći, ako ostane na ovome, bit ćeš pomnožen s velikom nulom."

"A realno, tebe boli tuki."

"Treba bojkotirati protiv reprezentacije, pa igrajte pred praznim tribinama! Neka te Vico (Zeljković, op. a.) i Dodik gledaju."

"Kapetane, ovo je udar na najpopularnije skupine navijača u državi. To nije slučajno. Ti navijači zaslužuju tvoj glas koji će jasno reći da je na njihovoj strani, ovo je veliko ništa."

"Premlako je to kapetane."

"A jesi se oglasio..."

