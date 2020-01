U boj, u boj: Podrška navijača u Grazu kao da smo u Hrvatskoj!

Ako se po jutru dan poznaje, onda će Hrvatska u Austriji imati atmosferu kao da se igra u Splitu, Zagrebu, Zadru ili nekom drugom hrvatskom gradu. Od jutra su hrvatski navijači okupirali Graz, a dvoranu su krasile zastave iz Imotskog, Ludbrega, Ogulina, Viteza, Preloga, Špičkovine... Da, one Špičkovine, koje se dotaknuo novi predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

- Sve mu opraštamo, mi svima praštamo. Idemo zajedno po jedino zlato koje nam nedostaje, a to je europsko - kažu dečki iz Špičkovine, koji su stigli s ogromnom hrvatskom zastavom.

Od prve minute, od prvog sučevog zvižduka, dvoranom u Grazu orile su se hrvatske pjesme.

- Ajmoooo - viknuo je Duvnjak prema našim navijačima već u prvoj minuti i od tada je to funkcioniralo kao najbolja filharmonija.

Kako su Musa, Duvnjak, Cindrić i ostatak momčadi podizali ruke, tako se pjesma hrvatskih navijača pojačavala.

Pivo, a ono je u dvorani bilo ono 'pravo', teklo je u potocima. I nitko, ali nitko u dvorani nije napravio niti najmanji incident. Crnogorskih navijača bilo je nešto malo, ne previše, ali svaki put kad bi pokušali nešto zapjevati, hrvatski navijači utišali bi ih kao što roditelji utišavaju novorođenčad.

- Ajmo sad čuti sve one koji navijaju za Crnu Goru - povikao je spiker sredinom prvog poluvremena, a od svih glasova, glasa ni.

- Ajmo, sad, svi vi koji navijate za Hrv...- nije stigao ni dovršiti, a dvoranom se prolomila pjesma.

Da, tako je u Grazu. Naši rukometaši ovdje se osjećaju kao kući. No, za razliku od prošlogodišnjeg prvenstva, kada su organizatori podizali atmosferu puštajući hrvatske pjesme, ovdje je dominirila 'house', pa čak i romantična glazba.

Ali, ni to nije spriječilo naše navijače da pjesmom odvuku Kauboje do pobjede. I, još nešto. Ako je ovako bilo protiv Crne Gore, na utakmici koja se igrala na radni dan, možete zamisliti što će biti u subotu, kada se iz Hrvatske put Graza spremaju kolone hrvatskih navijača.

- Ma, bit će ludnica. Ovo je tek početak. Nitko nas neće nadglasati, nitko - poruka je navijača koji utakmici dali domoljuban ton skandiranjem "Vukovar, Vukovar!" i otpjevavši i "Moju domovinu".

I vjerujemo da ih nitko neće nadglasati. Jer na ovakvom navijanju mogu nam zavidjeti sve reprezentacije. To je to, kad se igrači i navijači spoje u jedno, to nikad nije i nikad neće završiti loše...I zato, svi u Graz u subotu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL