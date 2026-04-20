LAKŠE SE DIŠE NA MAKSIMIRU

U Dinamu mogu odahnuti: Vidović nije teže ozlijeđen

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Stao je Dinamov veličanstveni niz od osam pobjeda. Rijeka je uzela bod na Maksimiru u 30. kolu HNL-a (2-2), ali više od remija, sve u plavom klubu zabrinula je ozljeda Gabriela Vidović.

Izašao je iz igre već u 23 .minuti, sumnjalo se na težu ozljedu koljena, ali kako doznajemo iz kluba, svi u Dinamu odahnuli su nakon pregleda. Ne radi se o nikakvom puknuću, odnosno dijagnoscticirano je blaže istegnuće ligamenta koljena. Igrač će već danas krenuti u proces oporavka i očekuje se da će se kroz nekoliko tjedana vratiti na teren.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vidović (22), koji je ljetos došao u Dinamo iz Bayerna za milijun eura, je veći dio sezone bio osuđen na ulaske s klupe i mrvice, ali od veljače se nametnuo kao jedan od najboljih igrača "modrih". Istisnuo je do tada nezamjenjivog Arbera Hoxhu i postao nositelj igre, kao što se i očekivalo od njega po dolasku. Ove sezone je u HNL-u zabio šest golova i triput asistirao u 26 utakmica. 

