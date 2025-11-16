Obavijesti

U drami na Gripama košarkaši Splita svladali su Zadrane 88-82

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
U drami na Gripama košarkaši Splita svladali su Zadrane 88-82
Foto: Ivica Čavka/KK Split

U prvom ogledu Splita i Zadra ove sezone slavio je Split 88-82. Nije moglo bez drame ni ovaj put, utakmica je otišla u produžetak u kojem je Split iskoristio širi kadar.

U nekoliko zadnjih sezona ogledi Splita i Zadra bili su najkvalitetnije što je hrvatska košarka mogla ponuditi u domaćim natjecanjima, pogotovo na Gripama koje bi redovito pohodio veliki broj gostujućih navijača pa bi i ambijent odgovarao derbiju. 

Neizvjesnu utakmicu gledali smo i večeras, u ogledu koji je igran u okviru Premijer lige pred oko 1.500 gledatelja, nakon produžetka slavio je Split 88-82. Zasluženo, bili su bolji većim dijelom susreta, uz napomenu kako je prava šteta da ovu neizvjesnu utakmicu nije vidjelo više gledatelja na Gripama. 

Slavlje košarkaša KK Splita 01:20
Slavlje košarkaša KK Splita | Video: TikTok/ čitatelj 24sata
Danijel Jusup mučio je u prethodnim sezonama na klupi Splita i Veljka Mršića, i Slavena Rimca, i Srđana Subotića, kako u Višnjiku tako i na Gripama, osvojio sva tri naslova prvaka Hrvatske, a jedini trofej Splita oteo je Mršić, koji je prošle sezone pobijedio Zadar u Zaboku i osvojio Kup. Ništa manje muke iskusni strateg Zadra nije nanio ni Dinu Repeši koji ove godine vodi novi, redizajnirani Split. Momčadi su to koje su se u proteklim sezonama puno puta sastajale i dobro se poznaju, uostalom Splitovi aduti Sikirić, Jordano i i Drežnjak igrali su za Zadar, a Žganec i Kapusta su s Gripa preselili na Višnjik. Dodajmo kako su obje momčadi ušle su u utakmicu bez važnih igrača, Leona Radoševića s jedne i Borisa Tišme s druge strane. 

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split

Krenuo je Repeša s petorkom Myers, Jordano, Perasović, Sikirić i Stephens, dok je Jusup na teren od prve minute poslao Mihailovića, Kapustu, Beecha, Ramljaka i Žganeca. Zadar je po običaju i ovoga puta na Gripama imao bučnu podršku ali utakmicu je bolje otvorila domaća momčad, koja je uz sedam koševa raspoloženog Sikirića došla do prve osjetnije prednosti 15-8. Jusup je nalet Splita prekinuo minutom odmora, a nakon što je njegova momčad odgovorila košem Mazalina i tricom Ramljaka, minutu odmora zatražio je i Repeša. Do kraja prve četvrtine Zadar se s pet koševa Mihailovića vratio u egal pa se na prvi se odmor otišlo s rezultatom 23-22. 

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split

U drugu četvrtinu Repešina momčad ušla je nervozno, s nekoliko neforsiranih pogrešaka Antičevića i Dragića, ali su iskoristili šutersku nepreciznost suparnika i opet se odvojili na osjetnih 33-24 nakon 14 minuta igre. Do kraja prvog poluvremena igralo se obostrano nervozno, s puno pogrešaka i promašenih šuteva, uz par dobrih dionica Antičevića i Mihailovića, pa se na veliki odmor otišlo s minimalnom prednošću Splita 38-36. 

Drugo poluvrijeme otvorio je tricom Kapusta, Zadrani su u prve tri i pol minute napravili seriju 2-9 i Repeša je bio prisiljen zatražiti odmor i prerasporediti snage. Gorostasni Stephens nije na početku utakmice najbolje odgovorio na brzu igru Zadra,  ali u drugom ulasku je bio puno bolji, stvorio je višak i otvorio prostor Drežnjaku i Jordanu koji su s četiri trice vratili prednost 54-47. Razigrali su se u drugom dijelu Jordano i Drežnjak, koji je svojim nekadašnjim suigračima utrpali pet trica u trećoj četvrtini, koja je okončana vodstvom domaće momčadi 57-50. 

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split

Zadnju četvrtinu bolje je otvorio Zadar, serijom 5-14 došli su do prednosti 62-64. Repešina momčad olako je dozvolila gostima da ih iznenade s nekoliko dalekometnih šuteva, zbog čega je trener Splita na koncu morao spuštati petorku i ponovno u igru vratiti Antičevića. U tim trenutcima jako se osjetio izostanak Radoševića koji bi sigurno donio dodatnu prevagu Splita pod oba obruča, no lakša ozljeda odvojila ga je od parketa i prvog dalmatinskog derbija ove sezone. 

Split se s niskom petorkom tri minute prije kraja utakmice vratio u rezultatsku prednost 69-66, no nakon serije obostranih pogrešaka u zadnju minutu ušlo se košem Žganeca za 69-70. Kučić je s linije slobodnih bacanja poravnao, Mihailović je promašio šut a Kučić na drugoj satrani ulaz i utakmica je otišla u produžetak, u kojem su Zadrani ušli opterećeni osobnim pogrešaka, Mazalin i Beech ispali su sa po pet, Žganec je imao četiri...

Split Zadar
Foto: Ivica Čavka/KK Split
Produžetak je tricom i jednim ubačenim slobodnim bacanjem otvorio Mihailović, uzvratili su Perasović, Drežnjak i Dragić za 79-76. Probudio se i žuti dio tribina, ali Mihailović tricom donosi novo poravnanje. Uslijedila je serija slobodnih bacanja s jedne i druge strane, Ramljak, Drežnjak, Mihailović... i u zadnju minutu se ušlo s prednošću Splita 83-82. Klarica nije pogodio, napravio je brzi prekršaj na Drežnjaku koji je s linije slobodnih bacanja doveo svoju momčad na 85-82. Mihailović je promašio tricu i 9.6 sekundi prije kraja Jusupu nije preostalo ništa drugo nego pozvati minutu odmora i narediti svojim igračima brzi prekršaj na Jordanu, nakon koje je Žganec potpuno nepotrebno dobio i tehničku pogrešku i time zapečatio sudbinu svoje momčadi. Jordano je realizirao tri bacanja za konačnih 88-82 i veliko slavlje svoje momčadi. 

