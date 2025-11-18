Obavijesti

U klubu ne brani, a napredovao je u svakom segmentu! Livi je baš klasa, Dinamo zna što radi

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nekad smo ga pamtili kao 'shot stoppera' i golmana koji će više biti na gol liniji, a sad hrabro kupi lopte na petercu i jako dobro igra nogom. Još za njega ima vremena da ode u najveće svjetske klubove

Za nešto više od šest i pol milijuna eura otišao je prije dvije  godine iz Dinama u Fenerbahče, a Dominik Livaković (30) danas je rezervni golman španjolskog davljenika Girone. Da nakon ovakve dvije utakmice u dresu reprezentacije kažete da ovaj golman grije klupu u španjolskom davljeniku, rekli bi vam da apsolutno niste normalni. 

No, situacija je takva kakva je i vjerojatno će biti još do siječnja kad će, kako su ekskluzivno doznala 24sata, Dominik Livaković doći na šestomjesečnu posudbu u Dinamo. Bitno je za to da do kraja godine ne brani u Gironi, ali pustimo sad sa strane to što će biti i što se događa u klupskom nogometu. 

Od rujna je branio u pet utakmica, a u svih pet susreta nosio je reprezentativni dres. I u svih je pet utakmica bio na vrhunskoj razini te je primio tri gola kod kojih nije mogao napraviti ništa. Ali, zato je obranio mnogo više nego što je trebao. Pogotovo u posljednje dvije utakmice kad je obranio dvije čiste šanse protiv Farana, a onda je i protiv Crne Gore nanizao nekoliko bravura i sačuvao tri boda. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ali dobro smo znali koliko je Livaković dobar 'shot stopper' i koliko znači za momčad što se tiče osjećaja sigurnosti, ali i atmosfere. No, u reprezentativnom dresu nam je sad pokazao da je puno više od onakvog golmana kakvog smo ga zapamtili kad je napustio HNL. Ruku na srce, imao je Livi tad 'felera', znalo se što mu nedostaje i da postoji razlog zašto ga neki od top klubova Europe tad nisu doveli.

Znalo se reći da je golman koji je 'prikovan za crtu', a nisu bila dobra ni ispucavanja, odnosno igra nogom. No, u ove dvije godine stvari su se poprilično promijenile, a posebno je to bilo vidljivo u posljednje dvije utakmice. Imao je dva 'izleta' s crte i velika promašaja, ali to mu ne oduzima hrabrost da se otisne s gol linije, dok je većinu toga boksao ili pokupio bez problema.

Također je bez straha igrao nogom, prvom do sebe, prebacivao ili gađao duge lopte, nije pitao što treba, već isporučio. U jako je dobroj formi, što je zapravo pomalo i čudno s obzirom na to da 'samo' trenira, ali očito je u tom razdoblju uspio dobro izbrusiti neke stvari. Zato Zvonimir Boban i Andy Bara znaju kakav je to posao dovesti Livakovića u Dinamo.

Uz dužno poštovanje Ivanu Nevistiću (27), kraj reprezentativne 'jedinice' neće moći biti 'modra' jedinica, a Livaković je tek ušao u najbolje golmanske godine. S Fenerom ima ugovor do 2028. godine, a ako ga već ne žele, mogli bi ga uputiti na neku drugu adresu. Jer ako ovako nastavi na klupskom planu, pa zatim i na Svjetskom prvenstvu, interesenata će sigurno biti. A i čistih mreža na golu Dinama i 'vatrenih'...

