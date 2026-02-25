U Lapadu otkrivena spomen ploča barunu Niku Nardelliju

Spomen ploča barunu Niku Nardelliju (1857.-1925.), Dubrovčaninu koji je kao austro-ugarski namjesnik Kraljevine Dalmacije 13. veljače 1911. godine potpisao Akt o osnivanju Hajduka, otkrivena je u srijedu na pročelju dubrovačkog nogometnog stadiona Lapad.

Spomen ploču postavili su HNK Hajduk Split i Društvo prijatelja Hajduka Dubrovnik povodom 100. godišnjice Nardellijeve smrti, a otkrili su je predsjednik Hajduka Ivan Bilić i Srđan Andrić, Dubrovčanin s 355 nastupa za 'Bile'.

- Ovo je jako bitno za klub. Ideja je bila prerano preminulog kroničara Hajduka Jurice Gizdića otkriti ploču u Dubrovniku. Nardelli je 'pravni otac' Hajduka, koji je nekoliko godina pokušavao postati klub. To su bila teška vremena, ali je Nardelli pomogao i 1911. godine u Zadru omogućio da Hajduk postane i zakonito klub. Zato je Nardelli jedan od najvažnijih ljudi u povijesti Hajduka i jako mi je drago što ga u njegovom gradu možemo ovako počastiti. Nardelli je bio i više od toga, jer je između ostaloga zaslužan i za uvođenje hrvatskog jezika u upravi - izjavio je predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Bilić.

- Dubrovnik i Hajduk su čvrsto vezani, što pokazuje i broj od 2.500 trenutno aktivnih članova. Uz velik broj navijača, velik broj igrača je ostvario svoje dječačke snove obukavši Hajdukov dres. Tu posebnu povezanost možemo zahvaliti barunu Nardelliju koji je kao carski namjesnik izravno utjecao na razvoj Dalmacije. Najveća mu je ostavština uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u upravu, a svojim je potpisom 1911. godine na neraskidiv način vezao Dubrovnik i Split. Ta je veza i danas čvrsta, čemu svjedoče i brojni murali u Dubrovniku. Vrijednosti ispisane na tim muralima govore nam da smo na dobrom putu baštinjenja svega što je Nardelli postigao - rekao je predsjednik DPH Dubrovnik Maro Bulić.