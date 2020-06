'U Realu me zovu 'Kiseli', a bit će mi čast biti na EP-u nagodinu'

Karijeru želim završiti u Realu, ali to će ovisiti o klubu. Sanjao sam kao klinac igrati za Milan, ali život me odveo na druge puteve. A što se reprezentacije tiče - ona je za nas više od nogometa"...

<p>Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Luka Modrić </strong>rekao je u ponedjeljak u intervjuu novinama "La Gazetta dello Sport" kako će igrati na visokoj razini još dvije godine, a onda pohađati tečaj za trenera.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Siguran sam da na visokoj razini mogu igrati još dvije godine, nakon toga ćemo vidjeti. Volio bih završiti karijeru u Real Madridu, no to će također ovisiti o klubu. Naravno da ću pohađati tečaj za trenera - izjavio je Modrić.</p><p>Vezni igrač je s 34 godine najstariji u svlačionici Real Madrida, a ugovor mu istječe za godinu dana, 30.lipnja 2021.</p><p>- Osjećam se poput normalne osobe, koja voli skromnost i umjerenost. Uporan sam. Suigrači u Madridu me zovu "vinagre" (ocat, kiseli) jer loše prihvaćam poraz na treningu - rekao je.</p><p>Poručio je kako će nastaviti igrati za Hrvatsku koju iduće ljeto očekuje Europsko prvenstvo.</p><p>- Za nas je reprezentacija više od nogometa. Kao igraču, i treneru, bila bi mi čast biti ondje - napomenuo je.</p><p>Mediji su prošle godine nagađali o njegovom mogućem odlasku u <strong>Milan </strong>kada je ondje direktor bio <strong>Zvonimir Boban</strong>, nekadašnji kapetan hrvatske reprezentacije, no Real Madrid i sam Boban govorili su da nema ničega u toj priči.</p><p>- Boban mi je bio idol kada sam bio dječak, bio sam kupio crveno-crni dres. Zamišljao sam se igračem Milana, no na kraju je moj put bio drugačiji. A kada dođeš u Real Madrid ne razmišljaš o odlasku u druge klubove. Da mi nije dobro išlo u Madridu, dobro bih razmotrio talijansku ligu. No, iskreno, meni je uvijek prioritet bio samo <strong>Real Madrid </strong>- rekao je Modrić.</p>