Obavijesti

Sport

Komentari 8
KOMENTAR PLUS+

U Maksimiru se sad lakše diše: Beljo nastavio golgeterski niz, Dinamo maršira prema naslovu!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
U Maksimiru se sad lakše diše: Beljo nastavio golgeterski niz, Dinamo maršira prema naslovu!
Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

DINAMO - VUKOVAR 3-1 Zagrepčani su novom pobjedom pobjegli Hajduku na (ne)dostižnih sedam bodova prednosti, vratio se Valinčić, debitirao Livaković. U Maksimiru imaju razloga za osmijeh na licu...

Admiral

I na strani i kod kuće Livi brani nemguće, zapjevali su Bad Blue Boysi na početku utakmice Dinama i Vukovara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Transferi: Brekalo opet u Njemačkoj, ovog puta u 2. ligi
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brekalo opet u Njemačkoj, ovog puta u 2. ligi

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona
DOČEK RUKOMETAŠA

Ispunjeni Trg dočekao brončane junake, slavili su uz Thompsona

Zagreb u transu! Deseci tisuća navijača slavili povratak hrvatskih rukometaša s broncom! Kapetan Martinović i heroj Mandić u suzama sreće, a Thompson zapalio atmosferu hitovima
VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'
NAKON BRONCE

VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'

Hrvatski rukometaši nastavili su slaviti broncu u autobusu. Dočeka ipak neće biti, ali to nije spriječilo rukometaše da još u Danskoj naprave feštu i proslave medalju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026