DINAMO - VUKOVAR 3-1 Zagrepčani su novom pobjedom pobjegli Hajduku na (ne)dostižnih sedam bodova prednosti, vratio se Valinčić, debitirao Livaković. U Maksimiru imaju razloga za osmijeh na licu...
U Maksimiru se sad lakše diše: Beljo nastavio golgeterski niz, Dinamo maršira prema naslovu!
I na strani i kod kuće Livi brani nemguće, zapjevali su Bad Blue Boysi na početku utakmice Dinama i Vukovara.
