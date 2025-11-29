U prosjeku svaki treći Hajdukov suparnik dobije crveni karton! Evo kako ga je dobio Varaždin

U prvom subotnjem susretu 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su na Poljudu 1-1 (0-1) čime su Splićani drugu ligašku utakmicu u nizu ostali bez pobjede. U remiju su strijelci bili Duvnjak za Varaždin i Šego za Hajduk, a gosti su od 70. minute igrali s igračem manje.

Naime, Antonio Boršić podigao je nogu u pokušaju da zaustavi Almenu koji je jurnuo u kontru, ali je umjesto lopte pogodio hajdukovca u nogu. Bel mu je pokazao drugi žuti karton i isključio ga iz igre. Boršiću je to drugi crveni karton ove sezone, a klikom OVDJE možete vidjeti zašto ga je dobio.

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zanimljivo, Varaždin je peti Hajdukov protivnik u HNL-u koji je ove sezone ostao s igračem manje, što znači kako su Splićani u trećini od 15 ligaških utakmica imali igrača više.

To se dogodilo čak tri puta u posljednja četiri kola, uz Varaždin su s igračem manje protiv Hajduka ostali i Osijek u 13. kolu (Jurišić je dobio dva crvena) te Slaven u 12. kolu (Filipović je dobio izravni crveni). Hajduk je imao igrača više i u devetom kolu protiv Vukovara (Ćaić je 'pocrvenio' u 25. minuti), kao i u drugom kolu protiv Gorice, kada je iz igre bio isključen Duraković u 50. minuti.

Interesantan je podatak i da je Hajduk, gledajući i utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu i Hrvatskog kupa, ove sezone u osam utakmica imao igrača više.