Obavijesti

Sport

Komentari 25
BORŠIĆ 'POCRVENIO'

U prosjeku svaki treći Hajdukov suparnik dobije crveni karton! Evo kako ga je dobio Varaždin

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
U prosjeku svaki treći Hajdukov suparnik dobije crveni karton! Evo kako ga je dobio Varaždin
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Interesantan je podatak i da je Hajduk, gledajući i utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu i Hrvatskog kupa, ove sezone u osam utakmica imao igrača više. I tri puta u posljednje četiri ligaške utakmice

U prvom subotnjem susretu 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su na Poljudu 1-1 (0-1) čime su Splićani drugu ligašku utakmicu u nizu ostali bez pobjede. U remiju su strijelci bili Duvnjak za Varaždin i Šego za Hajduk, a gosti su od 70. minute igrali s igračem manje.

Naime, Antonio Boršić podigao je nogu u pokušaju da zaustavi Almenu koji je jurnuo u kontru, ali je umjesto lopte pogodio hajdukovca u nogu. Bel mu je pokazao drugi žuti karton i isključio ga iz igre.  Boršiću je to drugi crveni karton ove sezone, a klikom OVDJE možete vidjeti zašto ga je dobio.

Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zanimljivo, Varaždin je peti Hajdukov protivnik u HNL-u koji je ove sezone ostao s igračem manje, što znači kako su Splićani u trećini od 15 ligaških utakmica imali igrača više. 

TRENER HAJDUKA Gonzalo Garcia: Zašto Livaja nije počeo? Bio je ozlijeđen pet tjedana, mora se spremiti
Gonzalo Garcia: Zašto Livaja nije počeo? Bio je ozlijeđen pet tjedana, mora se spremiti

To se dogodilo čak tri puta u posljednja četiri kola, uz Varaždin su s igračem manje protiv Hajduka ostali i Osijek u 13. kolu (Jurišić je dobio dva crvena) te Slaven u 12. kolu (Filipović je dobio izravni crveni). Hajduk je imao igrača više i u devetom kolu protiv Vukovara (Ćaić je 'pocrvenio' u 25. minuti), kao i u drugom kolu protiv Gorice, kada je iz igre bio isključen Duraković u 50. minuti.

TRENER VARAŽDINA Nikola Šarafić: Nismo zadovoljni bodom, kontrolirali smo dvoboj
Nikola Šarafić: Nismo zadovoljni bodom, kontrolirali smo dvoboj

Interesantan je podatak i da je Hajduk, gledajući i utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu i Hrvatskog kupa, ove sezone u osam utakmica imao igrača više. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025