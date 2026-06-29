U prošlosti je bio blizu Hajduka, a sada je preuzeo klupu Monze

Hrvatski 50-godišnji nogometni stručnjak Ivan Jurić vraća se u talijansku Serie A, a od 1. srpnja će preuzeti vođenje Monze, priopćio je ovaj lombardijski klub koji je prošle godine završio treći u Serie B i kroz doigravanje je osigurao povratak u elitni razred talijanskog nogometa.

Splićanin je po završetku uspješne igračke karijere svoj trenerski put započeo u Italiji, gdje je prvo bio pomoćni trener u Interu i Palermu, a prvi put je glavnim trenerom u seniorskom pogonu postao 2014. kad je preuzeo Mantovu koja se tada nalazila u Serie C. Već sljedeće sezone je sjeo na klupu Crotonea i kroz Serie B ga u prvoj sezoni doveo do povijesne prve promocije u najviši razred talijanskog nogometa.

Uslijedio je odlazak u Genou, koju je s povremenim prekidima vodio od lipnja 2016. do prosinca 2018., da bi u srpnju 2019. preuzeo Veronu na čijoj je klupi ostao do svibnja 2021. Već u srpnju je pronašao novi angažman na klupi Torina, u kojem je ostao tri sezone.

Foto: Remo Casilli

Tada je uslijedio niz loših angažmana za hrvatskog stručnjaka. U rujnu 2024. je došao na klupu Rome kao zamjena za otpuštenog Danielea De Rossija, ali se zadržao svega dva mjeseca. U prosincu iste godine angažirao ga je Southampton u pokušaju zadržavanja statusa engleskog premierligaša, ali ni u tome nije uspio, jer je momčad već sedam kola prije kraja ostala bez mogućnosti za opstanak, što je dovelo do Jurićeve ostavke početkom travnja 2025.

U lipnju 2025. vratio se u Serie A potpisavši dvogodišnji ugovor s Atalantom, na čijoj je klupi zamijenio svog trenerskog mentora Giana Piera Gasperinija. No, u Bergamu je ostao svega tri mjeseca, a otpušten je nakon niza od devet utakmica bez pobjede, što je Atalantu dovelo na 13. mjesto ljestvice Serie A.

Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Monza se pod vodstvom Paola Bianca vratila u Serie A nakon samo jedne sezone provedene u drugoligaškom društvu, ali se talijanski stručnjak nije zadržao u klubu.

- Jurić je kao trener poznat po svojoj karizmi, iskustvu, intenzitetu i smjelom, agresivnom stilu nogometa, a sada je spreman započeti uzbudljivo novo poglavlje u Serie A s Monzom - stoji na kraju službenog klupskog priopćenja u kojem nisu navedeni detalji ugovora.

Mediji navode da je Jurić potpisao ugovor do ljeta 2028. s klubom kojim upravljaju američki investitor i obitelj Berlusconi.

Monza će se po četvrti put u svojoj povijesti natjecati u Serie A. U prve dvije sezone u elitnom razredu klub je osvojio 11. (2022./2023.) i 12. mjesto (2023./2024.), da bi treću završio na zadnjoj poziciji i preselio se u Serie B. No, nakon samo godinu dana Monza se vratila u elitni razred kroz doigravanje.

Inače, Jurića se u ljeti 2024. godine povezivalo s Hajdukom, no to se na kraju nije ostvarilo. Klupu je tada preuzeo Gennaro Gattuso.