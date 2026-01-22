Obavijesti

Sport

Komentari 1
RUKOMETNA ELITA

U reprizi prošlog Eura Danska slavila protiv Francuske

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U reprizi prošlog Eura Danska slavila protiv Francuske
Koeln: Francuska nakon produžetka pobijedila Dansku i uzela europsko zlato | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gidsel je zabio 9, Pyttlick 8 golova, a Emil Jakobsen šest pogodaka za Dance, dok je kod Francuza Aymerick Minne postigao 7, a Descat pet golova

Admiral

U dvoboju prvog kola I skupine drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu, a i reprizi lanjskoga finala Eura, Danska je u svom Herningu pobijedila Francusku s 32-29 (11-12). Bio je to spektakularan okršaj dviju ekipa, koje su u prve tri utakmice postigle više od 100 golova, Francuzi više od 120, no ipak je prvo poluvrijeme donijelo samo 23 gola. 

O tome koliko je utakmica Danaca i Francuza bila napeta i izjednačenqa svjedoči podatak da nijedna reprezentacija nije do samog kraja imala prednost veću od dva pogotka.

Simon Pytlick pogađa za vodstvo Danske 29-27 tri minute prije kraja,a potom Hugo Descat iz sedmerca zabija za 29-28. Matthias Gidsel potom u zadnje dvije minute zabija dva gola za i donosi Dancima spasonosnu pobjedu, koja im daje izglede za polufinale nakon šokantnog poraza od Portugala. 

ZASLUŽENO Ivan Martinović preuzima tron? Hrvatski kapetan borit će se s Dancima za titulu najboljeg
Ivan Martinović preuzima tron? Hrvatski kapetan borit će se s Dancima za titulu najboljeg

Gidsel je zabio 9, Pyttlick 8 golova, a Emil Jakobsen šest pogodaka za Dance, dok je kod Francuza Aymerick Minne postigao 7, a Descat pet golova. 

Ranije su u ovoj vrlo jakoj grupi Nijemci slavili protiv Portugala (32-30), a Norvežani su svladali Španjolsku s 35-34. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika
UŽIVO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku
SLAVI MAKSIMIR

UŽIVO Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku

Dinamo je u 11. minuti imao 2-0, a Maksimir je bio u ekstazi. Bakrar i Beljo otključali su mrežu gostiju i "modri" su izgledali jako dobro. Ipak, tempo je pao i gosti su uspjeli smanjiti iz prvog šuta u okvir
Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore
FOTO: ROMANTIKA NA JEZERU

Oženio se 'vatreni' Petar Sučić! Pogledajte bajkovite prizore

Dan nakon gola Arsenalu u Ligi prvaka veznjak Intera i hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić oženio je Šibenčanku Mateu Rak uz obalu jezera Como u privatnoj ceremoniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026