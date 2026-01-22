U reprizi prošlog Eura Danska slavila protiv Francuske

U dvoboju prvog kola I skupine drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu, a i reprizi lanjskoga finala Eura, Danska je u svom Herningu pobijedila Francusku s 32-29 (11-12). Bio je to spektakularan okršaj dviju ekipa, koje su u prve tri utakmice postigle više od 100 golova, Francuzi više od 120, no ipak je prvo poluvrijeme donijelo samo 23 gola.

O tome koliko je utakmica Danaca i Francuza bila napeta i izjednačenqa svjedoči podatak da nijedna reprezentacija nije do samog kraja imala prednost veću od dva pogotka.

Simon Pytlick pogađa za vodstvo Danske 29-27 tri minute prije kraja,a potom Hugo Descat iz sedmerca zabija za 29-28. Matthias Gidsel potom u zadnje dvije minute zabija dva gola za i donosi Dancima spasonosnu pobjedu, koja im daje izglede za polufinale nakon šokantnog poraza od Portugala.

Gidsel je zabio 9, Pyttlick 8 golova, a Emil Jakobsen šest pogodaka za Dance, dok je kod Francuza Aymerick Minne postigao 7, a Descat pet golova.

Ranije su u ovoj vrlo jakoj grupi Nijemci slavili protiv Portugala (32-30), a Norvežani su svladali Španjolsku s 35-34.