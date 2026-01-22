Ivan Martinović preuzima tron? Hrvatski kapetan borit će se s Dancima za titulu najboljeg

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ušao je u uži izbor za najboljeg rukometaša svijeta u 2025. godini prema izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF). Uz njega, za prestižno priznanje konkuriraju dvojica Danaca. Vrhunski vratar Emil Nielsen i jedan od najboljih igrača današnjice Mathias Gidsel.

Troje finalista odabrala je IHF-ova Komisija za treniranje i metode, koja je pri odluci vrednovala nastupe kandidata tijekom cijele kalendarske godine, kako na reprezentativnoj, tako i na klupskoj razini. O pobjedniku će odlučiti kombinirani sustav glasovanja u kojem sudjeluju navijači, izbornici i treneri reprezentacija te članovi spomenute komisije, pri čemu svaka skupina nosi po trećinu ukupnog rezultata. Glasovanje za navijače otvara se u nedjelju, 25. siječnja u 12 sati, a traje do 10. veljače u 23.59.

IHF je Martinovića predstavio kao novog kapetana hrvatske reprezentacije koji je tu ulogu preuzeo od Domagoja Duvnjaka i vrlo brzo postao ključna figura momčadi. Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine predvodio je Hrvatsku do iznenađujućeg plasmana u finale, pri čemu je bio najbolji strijelac momčadi s 41 golom, uz 24 asistencije i značajan doprinos u obrani. Njegove igre donijele su mu i mjesto u idealnoj postavi prvenstva.

Na klupskoj razini, 2025. godina donijela mu je veliku promjenu jer je iz njemačkog Rhein-Neckar Löwena preselio u mađarski Veszprém. S novim klubom stigao je do finala IHF Svjetskog klupskog prvenstva, gdje je Veszprém poražen od Barcelone, a Martinović je turnir završio s 14 postignutih golova.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U snažnoj konkurenciji ističe se Mathias Gidsel, koji ima priliku postati prvi rukometaš u povijesti s tri uzastopne titule svjetskog igrača godine. Na Svjetskom prvenstvu 2025. proglašen je najkorisnijim igračem turnira, bio je najbolji strijelac sa 74 gola i najbolji asistent s 45 dodavanja, dok je s Füchse Berlinom osvojio naslov njemačkog prvaka i postavio bundesligaški rekord po broju pogodaka u sezoni.

Emil Nielsen iza sebe također ima iznimnu godinu. Kao prvi golman Danske, odigrao je ključnu ulogu u osvajanju svjetskog naslova, prikupivši 125 obrana uz impresivnih 43 posto uspješnosti. Na klupskoj razini s Barcelonom je osvojio domaće i svjetsko klupsko zlato, a u finalu Svjetskog klupskog prvenstva protiv Veszpréma upisao je čak 29 obrana.

U slučaju pobjede, Martinović bi postao tek treći Hrvat koji osvaja najprestižniju individualnu nagradu u svijetu rukometa, nakon Ivana Balića, dobitnika priznanja 2003. i 2006. godine, te Duvnjaka, koji je nagradu osvojio 2013. godine.