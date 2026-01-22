Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZASLUŽENO

Ivan Martinović preuzima tron? Hrvatski kapetan borit će se s Dancima za titulu najboljeg

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Ivan Martinović preuzima tron? Hrvatski kapetan borit će se s Dancima za titulu najboljeg
Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

O pobjedniku će odlučiti kombinirani sustav glasovanja u kojem sudjeluju navijači, izbornici i treneri reprezentacija te članovi spomenute komisije, pri čemu svaka skupina nosi po trećinu ukupnog rezultata

Admiral

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović ušao je u uži izbor za najboljeg rukometaša svijeta u 2025. godini prema izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF). Uz njega, za prestižno priznanje konkuriraju dvojica Danaca. Vrhunski vratar Emil Nielsen i jedan od najboljih igrača današnjice Mathias Gidsel.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima 15:02
Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Video: 24sata/pixsell

Troje finalista odabrala je IHF-ova Komisija za treniranje i metode, koja je pri odluci vrednovala nastupe kandidata tijekom cijele kalendarske godine, kako na reprezentativnoj, tako i na klupskoj razini. O pobjedniku će odlučiti kombinirani sustav glasovanja u kojem sudjeluju navijači, izbornici i treneri reprezentacija te članovi spomenute komisije, pri čemu svaka skupina nosi po trećinu ukupnog rezultata. Glasovanje za navijače otvara se u nedjelju, 25. siječnja u 12 sati, a traje do 10. veljače u 23.59.

PRVI PROTIVNICI U DRUGOM KRUGU Islanđani su nam stari znanci, a jedinu medalju uzeli su davno
Islanđani su nam stari znanci, a jedinu medalju uzeli su davno

IHF je Martinovića predstavio kao novog kapetana hrvatske reprezentacije koji je tu ulogu preuzeo od Domagoja Duvnjaka i vrlo brzo postao ključna figura momčadi. Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine predvodio je Hrvatsku do iznenađujućeg plasmana u finale, pri čemu je bio najbolji strijelac momčadi s 41 golom, uz 24 asistencije i značajan doprinos u obrani. Njegove igre donijele su mu i mjesto u idealnoj postavi prvenstva.

Na klupskoj razini, 2025. godina donijela mu je veliku promjenu jer je iz njemačkog Rhein-Neckar Löwena preselio u mađarski Veszprém. S novim klubom stigao je do finala IHF Svjetskog klupskog prvenstva, gdje je Veszprém poražen od Barcelone, a Martinović je turnir završio s 14 postignutih golova.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U snažnoj konkurenciji ističe se Mathias Gidsel, koji ima priliku postati prvi rukometaš u povijesti s tri uzastopne titule svjetskog igrača godine. Na Svjetskom prvenstvu 2025. proglašen je najkorisnijim igračem turnira, bio je najbolji strijelac sa 74 gola i najbolji asistent s 45 dodavanja, dok je s Füchse Berlinom osvojio naslov njemačkog prvaka i postavio bundesligaški rekord po broju pogodaka u sezoni.

U PETAK PROTIV ISLANDA Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće...
Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće...

Emil Nielsen iza sebe također ima iznimnu godinu. Kao prvi golman Danske, odigrao je ključnu ulogu u osvajanju svjetskog naslova, prikupivši 125 obrana uz impresivnih 43 posto uspješnosti. Na klupskoj razini s Barcelonom je osvojio domaće i svjetsko klupsko zlato, a u finalu Svjetskog klupskog prvenstva protiv Veszpréma upisao je čak 29 obrana.

U slučaju pobjede, Martinović bi postao tek treći Hrvat koji osvaja najprestižniju individualnu nagradu u svijetu rukometa, nakon Ivana Balića, dobitnika priznanja 2003. i 2006. godine, te Duvnjaka, koji je nagradu osvojio 2013. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak doveo peto pojačanje ove zime, dolazi iz Obale Bjelokosti
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak doveo peto pojačanje ove zime, dolazi iz Obale Bjelokosti

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026