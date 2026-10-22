'U starom formatu Lige prvaka napravili bismo veliki rezultat. PSG? Zadnja kontra sve je rekla'

Dugo se već Arena nije ustala na noge. Ni igrači ni navijači Zagreba još od pretprošle sezone nisu osjetili kako je kad padne netko veliki, a iako pad PSG-a (29-28) bodovno ne znači ništa za nastavak sezone u Ligi prvaka, znači za glave igrača, svlačionicu i klub uopće. Profeštali su odmah na terenu, za lijepi oproštaj od Arene u Ligi prvaka u ovoj sezoni.

- Slažem se. Velika pobjeda protiv europskog giganta, koja će značiti i za naš koeficijent u Europi, a koji je dobar zbog Nexea i Sesveta u Europskoj ligi. Bila je baš lijepa atmosfera, navijači su i zviždali kad je PSG bio u napadu, ponese te to. Velika je dvorana, razvodni se nekad atmosfera, ali sad je bilo baš ugodno - kaže Sandro Meštrić (30), koji je s devet obrana u drugom poluvremenu, pogotovo od 17-22, odradio ogroman dio posla.

Varaždinac je potvrdio da se bez golmana ne može računati na nešto veliko. PSG je imao kontrolu, izgledalo je realno bliže da će otići na +10 nego do izjednačenja, ali Zagreb je s Mamićem uspio ubaciti kamenčić u pariški stroj, kako bi to rekao Veselin Vujović.

Susret Zagreba i PSGa u 5. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Obrana s Mamićem naprijed bila je baš dobra. Ima tu još rupa i mjesta za poboljšanje, ali zaustavili smo njihovo glavno oružje i iskoristili poklone. Velika je stavka što smo konačno trčali, primjer je Kalaraš u zadnjem napadu, obrambeni specijalist koji je bio prvi u kontri. Tu se vidi želja i energija. Vraćali smo se mi i s -5 u Parizu, imali smo u Areni protiv Aalborga napad za -2, u Danskoj smo i izjednačili, ali kao da nismo vjerovali. U srijedu nam upravo te vjere nije nedostajalo. I kad smo gubili pet razlike, vjerovali smo da smo tu, grizli smo. U zadnjih osam minuta primili smo samo jedan gol, stoga vjerujem da je najveći plus ta vjera da možemo. Pokazali smo da smo na pravom putu.

Nije vam prvi put da ste ulaskom s klupe promijenili tijek utakmice?

- Svaki klub na najvišoj razini danas ima dva kvalitetna golmana. U zadnje vrijeme meni je, istina, pripala da uloga džokera, ali moram reći i da je Kastelic u početku obranio tri važne lopte, dok sam ja pomogao na kraju. Ja sam ovdje rođen, domaći sam dečko iako sam iz Varaždina, ali odrastao sam gledajući Zagreb i igrati ovdje je čast i privilegija. Pogotovo kad mogu pomoći klubu i igrati Ligu prvaka.

Sad tek ostaje žal za gostovanjem u Parizu i Aalborgu...

Susret Zagreba i PSGa u 5. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Naravno, ali svjesni smo bili od početka težine grupe. Opet, pokazali smo da se možemo nositi s njima, da imamo momčad, spremnu fizički i psihički. Nedostajali su nam neki detalji, ipak je ovdje osam novih igrača plus trener. Da je bio stari format natjecanja, vjerujem da bismo napravili veliki rezultat.

Po njega ćete, nakon gostovanja u Celju u zadnjem kolu, u Europskoj ligi.

- Slažem se da treba imati velike ciljeve, ali moramo biti svjesni da će se priključiti i momčadi iz Lige prvaka i da će to biti najjača Europska liga dosad, uz momčadi koje već jesu tu poput Flensburga, Gummersbacha... Stoga bih, bez obzira na Europsku ligu, pozvao navijače da podržavaju Zagreb radi Zagreba, bez obzira igramo li s Parizom, Barcelonom ili u Kutiji šibica protiv Dubrovnika. Zagreb je veliki grad, klub daje reprezentativce i to treba cijeniti i podržati. Hrvatski rukomet zaslužuje pune dvorane. Lijepa je naša priča s vaterpolistima Mladosti, koji su nas sad došli podržati, kao što smo mi njih.

