UEFA BIJESNA Nogomet nije na prodaju! Protiv plana Infantina

Uefa je oštro reagirala na informacije da Fifa razmatra mogućnost uključivanja privatnog kapitala u vlasničku strukturu Svjetskog prvenstva, poručivši kako se nogomet ne smije pretvoriti u robu kojom se trguje. Iz europske kuće nogometa smatraju da bi takav potez predstavljao presedan koji bi mogao imati ozbiljne posljedice za budućnost najvažnijeg svjetskog nogometnog natjecanja.

Povod reakciji bile su informacije britanskih medija prema kojima predsjednik Fife, Gianni Infantino, razmatra model u kojem bi svjetska organizacija zadržala većinski udio u Svjetskom prvenstvu, dok bi preostali dio bio ponuđen nacionalnim savezima i privatnim ulagačima. Takva promjena značajno bi izmijenila dosadašnji način upravljanja natjecanjem, ali i donijela milijarde Fifi.

"Ovo je granica koju nogometne upravljačke institucije nikada ne bi smjele prijeći. Uefa ovu situaciju shvaća iznimno ozbiljno. Tako bi trebali postupiti i svi nacionalni nogometni savezi, kao i svi dionici nogometa – lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje nogometom nisu roba kojom se može trgovati, pogotovo kada ne postoji nikakva transparentnost o tome tko će od svega financijski profitirati. Nitko od nas nije vlasnik nogometa. Fifa nema pravo prodavati ga", stoji u objavi.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Rasprava dolazi svega nekoliko dana nakon što je Infantino javno branio organizaciju posljednjeg Svjetskog prvenstva, ističući da je Fifa priredila, kako je rekao, najbolji sportski spektakl na svijetu te da je turnir donio zajedništvo i pozitivnu atmosferu. Kritičarima je pritom zamjerio da su se usredotočili isključivo na negativne komentare i rekao im da su zatrovani mržnjom.

Uefa, međutim, smatra da pitanje nadilazi raspravu o komercijalizaciji nogometa. U europskoj organizaciji upozoravaju kako bi sama mogućnost prodaje dijela prava na Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima mogla dugoročno promijeniti način upravljanja najvažnijim natjecanjem u svjetskom nogometu.

Financial Times je u vezi s tim napisao da vodeću ulogu u mogućem novom FIFA projektu ima tehnološki investitor Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, koji je oženjen Trumpovom kćeri Ivankom. Navodno Kushner vodi konzorcij investitora putem svog fonda Thrive Eternal.