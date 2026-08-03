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DANAS JE ŽDRIJEB

Uefa objavila podskupine: Hajduku prijete stari krvnici, Rijeka bi mogla izvući Pafos

Piše Domagoj Vugrinović,
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Uefa objavila podskupine: Hajduku prijete stari krvnici, Rijeka bi mogla izvući Pafos
Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Prije ždrijeba Konferencijske lige, u 12 sati održat će se i ždrijeb play-offa Lige prvaka, u kojem će zagrebački Dinamo imati status nositelja

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Hajduk i Rijeka saznali su suženi krug mogućih protivnika u play-offu Konferencijske lige. Uefa je uoči današnjeg ždrijeba, koji počinje u 14 sati u Nyonu, odredila podskupine, a oba hrvatska predstavnika imat će status nenositelja ako prođu treće pretkolo. Hajduk će nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu europski put nastaviti protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa. Prva utakmica igra se u četvrtak u Litvi, a prođu li "bijeli" dalje, u play-offu će ih čekati jedan od pet mogućih protivnika.

Hajduk može igrati protiv pobjednika dvoboja Debrecen - Kopenhagen, Raków - Hammarby i Ajax - Shelbourne te protiv poraženih iz susreta Jagiellonia - Rangers i PAOK - Anderlecht.

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Rijeka u trećem pretkolu mora izbaciti finski Ilves, a uspije li u tome, također će biti nenositelj u završnoj rundi kvalifikacija. Mogući protivnici Riječana su Monaco i Brighton, pobjednici dvoboja Göteborg - Gent i Bohemian - Midtjylland te poraženi iz susreta Europske lige između Pafosa i Salzburga.

Prije ždrijeba Konferencijske lige, u 12 sati održat će se i ždrijeb play-offa Lige prvaka, u kojem će zagrebački Dinamo imati status nositelja. Mogući protivnici Dinama su LASK, Viking te pobjednici dvoboja Ararat Armenia - Celje, Levski - Kairat i Aarhus - Sabah.

Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uvrati tjedan kasnije (25. i 26 kolovoza).

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Komentari 12
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