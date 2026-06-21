Uefa odbila kopirati Fifu: Neće prekidati utakmice kao na SP-u zbog televizijskih reklama

Europska nogometna federacija (Uefa) potvrdila je da neće slijediti primjer Fife i uvesti obavezne trominutne pauze za hidrataciju u svoja natjecanja, uključujući Ligu prvaka i nadolazeći Euro 2028. godine. Ova odluka predstavlja jasan otklon od prakse viđene na Svjetskom prvenstvu 2026., gdje su prekidi sredinom svakog poluvremena izazvali bijes navijača, kritike igrača i izbornika te pokrenuli raspravu o daljnjoj komercijalizaciji nogometa. Dok je Fifa svoje pravilo branila brigom za zdravlje igrača, mnogi su u njemu vidjeli tek ciničan potez za stvaranje novog prostora za televizijske reklame.

Eksperiment koji je podijelio svijet

Ideja o obaveznim pauzama, koje su se aktivirale oko 22. i 67. minute, proizašla je iz potrebe da se igrači zaštite od velikih vrućina tijekom ljetnih mjeseci u Sjevernoj Americi. Međutim, Fifa je donijela odluku da će se pravilo primjenjivati uniformno, na apsolutno svakoj utakmici, bez obzira na to igra li se na otvorenom stadionu u Kansas Cityju na 35 Celzijevih stupnjeva ili u zatvorenoj i klimatiziranoj areni u Atlanti.

Upravo je ta nedosljednost izazvala najviše negodovanja. Navijači na utakmicama Engleske i Hrvatske, ali i Kanade i Katra, glasnim su zvižducima ispratili sučevu odluku da prekine igru, smatrajući je nepotrebnom i štetnom za ritam utakmice. Posebno su apsurdne bile scene na susretu Norveške i Iraka, odigranom na ugodna 23 Celzijeva stupnja, gdje je prekid došao u trenutku dok je Irak bio u naletu i držao Norvežane na 0-0. Četiri minute nakon nastavka igre, Norveška je zabila gol i na kraju slavila 4-1.

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Komercijalizacija ili ubijanje momentuma?

Kritičari, među kojima su bili i legendarni igrači poput Garyja Nevillea, odmah su prozvali pauze "prikrivenim reklamnim blokovima". Njihove sumnje potvrdile su i američke televizijske kuće poput Foxa, koje su trominutne stanke iskoristile za emitiranje skupih reklama. Analitičar sportske industrije za S&P Global, Michael Johnson, procijenio je da bi ti termini mogli doseći vrijednost onih tijekom Super Bowla, u rangu od sedam do devet milijuna dolara. Takav pristup razljutio je mnoge, uključujući i nizozemskog kapetana Virgila van Dijka.

​- Pauze za hidrataciju su zanimljive. Gledao sam gotovo sve utakmice i svaki put taj odlazak na reklame... jednostavno mi se ne sviđa. Mislim da to nije dobro ni za neutralne gledatelje - rekao je van Dijk.

S druge strane, izbornici su se našli u dvojakoj ulozi. Iako su mnogi, poput Didiera Deschampsa, upozoravali da se utakmica sada pretvara u "četiri četvrtine", što uništava kontinuitet igre, istovremeno su te pauze koristili za taktičke prilagodbe. Njemački izbornik Julian Nagelsmann priznao je da mu je pauza protiv Curaçaa dobro došla da igračima na ploči objasni kako se prilagoditi protivnikovoj neočekivanoj formaciji. Statistike su pokazale da takvi prekidi doista mijenjaju tijek igre, s velikim brojem ključnih golova koji su padali neposredno nakon povratka na teren.

Uefa se drži provjerenog pristupa

Za razliku od Fifine rigidne politike, Uefa se odlučila držati svojih postojećih i znatno fleksibilnijih pravila. Glasnogovornik krovne europske nogometne organizacije potvrdio je da "nema planova za promjenu regulacija" te da su prekidi za osvježenje već pokriveni postojećim pravilima.

Prema Uefinim smjernicama, odluka o uvođenju pauze donosi se za svaku utakmicu pojedinačno. Delegat utakmice prije početka mjeri temperaturu posebnim WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) termometrom, koji uzima u obzir temperaturu zraka, vlažnost, brzinu vjetra i kut sunca. Tek ako izmjerena vrijednost prijeđe 32 Celzijeva stupnja po WBGT ljestvici (što je otprilike 35 Celzijevih stupnjeva na običnom termometru), pauza za osvježenje postaje obavezna. U svim ostalim slučajevima, odluka je prepuštena diskreciji glavnog suca, koji može prekinuti igru ako procijeni da su uvjeti preteški za igrače. Ovim potezom Uefa je poslala jasnu poruku da dobrobit igrača i integritet igre stavlja ispred potencijalnih komercijalnih dobitaka, što će navijači diljem Europe zasigurno pozdraviti.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

*Uz korištenje AI-ja