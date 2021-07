Uefa je kaznila Engleski nogometni savez s 25 tisuće funti (op. a. oko 220 tisuća kuna) zbog nekolicine incidenata koji su se dogodili u polufinalu Europskog prvenstva između Danske i Engleske.

Englezi su pobjedom 2-1 ipak prošli u finale, no Uefa je otvorila disciplinski postupak zbog nekoliko nevjerojatnih događaja poput onoga kada su navijači laserom ometali Kaspera Schmeichela dok je pokušavao obraniti penal.

Isto tako, engleski navijači su i palili baklje, kao i zviždali danskoj himni, a sve je to utjecalo na odluku Uefe.

Ipak, s obzirom na sporan penal i ove događaje, jako je teško za očekivati da će Dance zadovoljiti nekakva pišljiva kazna u iznosu od par stotina tisuća kuna za Engleski nogometni savez koji bi s lakoćom platio i milijunske iznose.

Premijer Boris Johnson također je osudio zviždanje protivničkoj himni i poručio:

- Želimo da navijači imaju poštovanja, ne želimo gledati ovakve scene.

S njim se složio i bivši reprezentativac Gary Neville:

- Ako ste dovoljno sretni da budete na finalu, nemojte zviždati talijanskoj himni! Pa to je takva hitčina, isplati se slušati. Uz to, to je stvarno nepristojno...