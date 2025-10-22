VIDEO Kako je Drviš pripremio zvijer iz Manchestera! Aspinall trenira pod budnim oko Hrvata

Svjetska MMA scena s nestrpljenjem iščekuje 25. listopada 2025., kada će se u Etihad Areni u Abu Dhabiju održati UFC 321. U glavnoj borbi večeri britanski fenomen Tom Aspinall prvi će put braniti pojas neospornog prvaka teške kategorije protiv elitnog francuskog udarača Ciryla Ganea.

Prije borbe održan je pokazni trening pred gledateljima, a Britanca je "na ruke" držao bivši hrvatski boksački prvak Stipe Drviš. Njihova je suradnja počela nakon što se hrvatski teškaš Ante Delija pridružio Aspinallu u Manchesteru i poveo sa sobom Drviša, koji mu je bio trener. Teškaški je prvak brzo uočio o kakvom je boksačkom “magu” riječ pa ga je uključio u svoj tim kako bi usavršio boks.

Drviš je tijekom karijere stekao reputaciju majstora defenzivnog boksa, a upravo to znanje sada koristi Aspinall. Britanac je dosad bio ubojit u napadu, borbe je završavao ekspresno brzo, ali je pri povlačenju često primao udarce.

Kadrove s otvorenog treninga s Aspinallom Drviš je podijelio uz opis: "UFC 321, Profesor protiv Toma."

Prvi susret nakon godina iščekivanja

Borba Aspinalla i Ganea trebala se održati 2022. godine, ali je otkazana zbog Aspinallove ozljede koljena. Ta je okolnost samo produbila njihovo rivalstvo i stvorila napetost koja sada doseže vrhunac. Aspinall (15–3) je u međuvremenu postao privremeni, a zatim i neosporni prvak nakon umirovljenja Jona Jonesa. Gane (13–2) ulazi u meč s trećom, možda i posljednjom prilikom da osvoji naslov nakon neuspjeha protiv Francisa Ngannoua i Jonesa.

Aspinall ulazi u borbu kao izraziti favorit, a koeficijenti na njegovu pobjedu kreću se oko 1,22. Razlozi su jasni: Britanac je sve pobjede u UFC-u ostvario prekidom, a prosječno mu vrijeme borbe iznosi nešto više od dvije minute. Njegova kombinacija boksa svjetske klase, neviđene brzine za teškaša i opasnih vještina u parteru čini ga noćnom morom za svakog protivnika. Iako iznimno poštuje Ganea, Aspinall vjeruje da će borbu završiti brzo, kao i obično.

Ganeova taktika 'dubokih voda'

Svjestan Aspinallove eksplozivnosti, Ciryl Gane planira primijeniti svoju prepoznatljivu strategiju. Želi borbu odvesti u “duboke vode”, odnosno u kasnije runde, gdje bi mu kondicija i taktička disciplina mogle donijeti prednost. Aspinall je na tu izjavu reagirao s podsmijehom, rekavši da “svi koji spominju duboke vode bivaju nokautirani u prvoj minuti”. Ipak, prvak Francuza ne podcjenjuje i opisuje ga kao “super talentiranog” borca kojeg je shvatio “iznimno, iznimno ozbiljno”. Cijeli događaj bit će dostupan putem ESPN+ platforme po cijeni od približno 24 eura.