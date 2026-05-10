UFC spektakl u SAD-u! Rus je izgubio prvi put u karijeri: 'Nije normalan i je*eni je divljak'

Sean Strickland ponovno je UFC prvak srednje kategorije. U nevjerojatnom preokretu na UFC 328 priredbi u Newarku, kontroverzni Amerikanac detronizirao je do sada neporaženog Khamzata Čimaeva nakon iscrpljujućih pet rundi, pobijedivši podijeljenom sudačkom odlukom (48-47, 47-48, 48-47). Strickland je tako nanio prvi poraz u karijeri jednom od najdominantnijih boraca današnjice i po drugi put sjeo na tron divizije.

Pobjeda je tim veća što je Strickland u meč ušao kao golemi autsajder, s koeficijentima na kladionicama koji su išli i preko 5-1 u korist čečenskog borca. No, Amerikanac je još jednom pokazao da je majstor za rušenje favorita, ponovivši pothvat iz 2023. godine kada je na sličan način šokirao Israela Adesanyu.

Foto: John Jones

Drama u pet rundi i taktička pobjeda

Čimaev je borbu otvorio u svom prepoznatljivom stilu. Trebalo mu je manje od 15 sekundi da sruši Stricklanda i nametne potpunu dominaciju u parteru. Cijelu prvu rundu kontrolirao je Amerikanca, tražio gušenje i činilo se da će borba završiti kao i većina njegovih prethodnih - brzom i uvjerljivom pobjedom.

Foto: John Jones

No, Strickland je preživio početnu oluju i u drugoj rundi potpuno preokrenuo tijek borbe. Uspješno je branio pokušaje rušenja, a Čimaeva je čak i sam uspio baciti na leđa. U stojci je nametnuo svoj ritam, neprestano pogađajući prednjim direktom koji je postao njegov zaštitni znak.

Čimaev je vidno usporio, a mnogi su njegov pad u kondiciji pripisali teškom skidanju kilograma uoči borbe. Treća runda donijela je nastavak Stricklandove dominacije, dok je iscrpljeni Čimaev bezuspješno pokušavao parirati u boksačkim razmjenama. Iako je prvak uspio osvojiti četvrtu rundu zahvaljujući kasnom rušenju, u odlučujućoj petoj rundi Strickland je ponovno bio aktivniji i precizniji, što su mu dvojica od trojice sudaca nagradila pobjedom.

Foto: John Jones

Neočekivana isprika i poštovanje nakon borbe

Unatoč žestokim uvredama i otrovnim izjavama koje su obilježile tjedan uoči meča, nakon proglašenja pobjednika viđena je potpuno drugačija slika. Čimaev je pokazao sportsku veličinu kada je osobno stavio pojas oko struka novog prvaka, a Strickland se odmah nakon toga obratio publici s neočekivanom isprikom.

​- Želim se ispričati svojim američkim, muslimanskim i kršćanskim navijačima. Otišao sam predaleko, priznajem. Poštujem vas sve - rekao je Strickland nakon što mu je uručen pojas.

​- Čečenija ima sjajne borce. Oni su divljaci i on je je*eni divljak. Trebao bih biti bolji primjer, ali pokušavam prodati ove borbe za vas navijače.

Foto: John Jones

Strickland je odao priznanje i svom protivniku na nevjerojatnoj čvrstini.

​- Taj ku*vin sin se jednostavno nije htio povući. Pogađao sam ga svime što imam, a on je samo išao naprijed. Ludo.

Stricklandov put do vrha

Ovom pobjedom, profesionalni omjer Seana Stricklanda sada iznosi 31 pobjedu i sedam poraza. Ovo mu je drugi put da osvaja pojas UFC-ove srednje kategorije, koji je prethodno izgubio od Dricusa Du Plessisa u tijesnoj borbi u siječnju 2024. godine. Svojom izdržljivošću, jedinstvenim stilom i nepredvidivim karakterom, Strickland se ponovno dokazao kao jedan od najzanimljivijih i najopasnijih boraca u svijetu slobodne borbe.

*uz korištenje AI-ja.