Ukrajinski milijarder neće ući u Hajduk?! Pregovori propadaju zbog sporne stavke u ugovoru

Tjednima je Ukrajinac Volodimir Nosov, uz posredstvo bivšeg nogometaša Ivice Pirića, puštao informacije oko interesa za sponzorsko ulaganje u Hajduk. Kriptomilijarder je podijelio i navijače bijelog kluba jer su mu jedni davali podršku smatrajući kako je svaka financijska injekcija u ovako izazovno stanje u blagajni vrlo važna, a drugi su se protivili suradnji sa strancem koji je izgradio bogatstvo na kriptovalutama, a od svega, čini se, neće biti ništa.

Nosovljeva tvrtka WhiteBIT tražila je, naime, komercijalne prihode od gotovo 105.000 članova Hajduka kojima bi ponudili povoljne uvjete i pakete ulaganja uz dio provizije koji bi išao na račun kluba. O tome bi ovisio varijabilni dio sponzorske suradnje, što ljudima u Hajduku nije bilo prihvatljivo. Upitno je i kako bi se ta ponuda podudarala sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, zato je sve već tjednima na čekanju. Uostalom, Hajduk je još početkom srpnja, između ostalog, priopćio:

"Poseban naglasak pritom stavljamo na zaštitu osobnih podataka članova i navijača, očuvanje vrijednosti i integriteta Kluba, način korištenja klupskog identiteta, brenda i intelektualnog vlasništva. Jednako tako, opseg komercijalnih prava, kao i svi regulatorni i pravni aspekti potencijalne suradnje, moraju biti u potpunosti razjašnjeni i evaluirani prije donošenja bilo kakve odluke."

Iako su prvotne informacije govorile kako bi Hajduk mogao zarađivati više od dva milijuna eura po sezoni na pet sezona, fiksni dio klubu je navodno jamčio manje od milijun eura godišnje.

"Iz poštovanja prema drugoj strani ne želimo javno iznositi konkretne financijske detalje ponude. Međutim, smatramo važnim istaknuti kako ponuđeni fiksni dio nije u skladu s percepcijom ukupne vrijednosti koja je stvorena u javnosti", oglasili su se ranije iz Hajduka, koji od najvećeg pojedinačnog sponzorskog ugovora s tvrtkom Tommy dobiva oko 700.000 eura godišnje.