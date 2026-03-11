Ukrajinski parabiatlonac osvojio medalju zahvaljujući ChatGPT-u

Ukrajinski paraolimpijac, 25-godišnji Maksim Muraškovski, pripisao je umjetnoj inteligenciji zasluge za osvajanje srebrne medalje na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Muraškovski je osvojio srebro u biatlonu na 12,5 km u konkurenciji osoba s oštećenjem vida, a nakon utrke se zahvalio ChatGPT-u nazvavši ga "revolucionarnom tehnologijom".

- Posljednjih šest mjeseci treniram s ChatGPT-om - rekao je 25-godišnji Muraškovski novinarima.

- Nije to bila samo taktika. To je bila polovica mog plana treninga, motivacija i tako dalje. Dakle, to je bio ogroman volumen svih mojih treninga. Koristio sam ga kao psihologa, trenera, a ponekad i kao liječnika.

Dodao je da bi umjetna inteligencija s vremenom mogla zamijeniti dio posla koji obavljaju ljudski treneri.

- Ne u potpunosti, ali dio toga, svakako. Vjerujem u to, to je revolucionarna tehnologija - kazao je.

Ukrajina je do sada na ZPOI Milano-Cortina osvojila deset medalja - tri zlata, dva srebra i pet bronci. Ljestvicu medalja predvode Kinezi sa 23 medalje, od čega je devet zlata.